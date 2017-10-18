Более 10 документов между Азербайджаном и Польшей находится на рассмотрении (версия 2)

БАКУ/ Trend/ - Более 10 документов между Азербайджаном и Польшей находится на рассмотрении, сказал в среду министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедьяров на совместной пресс-конференции с польским коллегой Витольдом Ващиковским, находящимся с официальным визитом в Баку.

"На сегодняшний день, между двумя государствами подписан 41 документ, и более 10 документов находится на рассмотрении", - сказал Мамедьяров.

Министр отметил, что отношения между Азербайджаном и Польшей основаны на глубоких и давних связях. Две страны тесно сотрудничают в рамках международных организаций, таких как НАТО, ОБСЕ, добавил Мамедьяров.

Глава МИД Азербайджана отметил, что во время встречи с польским коллегой он выразил благодарность польской стороне за поддержку позиции Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте.

Польша всегда занимала однозначную позицию в этом вопросе, добавил министр.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)