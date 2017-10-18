Президент Ильхам Алиев: К странам-членам программы "Восточного партнерства" должно проявляться одинаковое отношение (ФОТО)

18 октября 2017 14:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял делегацию во главе с министром иностранных дел Польши Витольдом Ващиковским.

Президент Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил свой визит в Польшу в текущем году, подчеркнул, что этот визит прошел успешно и принес хорошие результаты. Глава государства отметил важность дальнейшего расширения сотрудничества между двумя странами и успехов, достигнутых в сферах политики, экономики, взаимной торговли, инвестирования, энергетики, транспорта, а также сказал, что Азербайджан проводит активную работу в этом направлении.

Президент Азербайджана подчеркнул важность одинакового отношения к странам-членам программы "Восточного партнерства".

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский передал главе государства приветствия Президента Польши Анджея Дуды.

С удовлетворением вспомнив визит Президента Ильхама Алиева в Польшу, Витольд Ващиковский отметил, что этот визит имеет большое значение с точки зрения укрепления связей сторон. Министр иностранных дел Польши сказал, что его страна намерена расширять и развивать связи с Азербайджаном. Коснувшись сотрудничества в рамках "Восточного партнерства", Витольд Ващиковский отметил, что это направление имеет особое значение во внешней политике Евросоюза, и ЕС заинтересован в расширении связей.

На встрече состоялся обмен мнениями по текущему состоянию процесса переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, отмечено, что армянская сторона склонна к затягиванию переговорного процесса. Была подчеркнута важная роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы, создании "Южного газового коридора" и транспортных коридоров.

Глава государства выразил признательность за приветствия Президента Польши Анджея Дуды, попросил передать его приветствия Президенту Польши.

Azernews Newspaper
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