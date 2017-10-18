Эльмар Мамедъяров: В Баку пройдет очередной раунд переговоров по новому соглашению между Азербайджаном и ЕС

18 октября 2017 13:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В конце октября представители Европейской комиссии приедут в Баку для обсуждения второй главы нового соглашения о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и ЕС, сказал в среду министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедьяров на совместной пресс-конференции с польским коллегой Витольдом Ващиковским, находящимся с официальным визитом в Баку.

"Азербайджанская сторона готова обсуждать с ЕС отношения во всех сферах. И в этом плане новое соглашение имеет для нас стратегическое значение", - добавил министр.

В ноябре прошлого года Совет ЕС выдал мандат Европейской комиссии и высокому представителю по иностранным делам и политике безопасности на ведение переговоров от имени ЕС и его государств-членов по вопросу всеобъемлющего соглашения с Азербайджаном.

Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года, что позволит в большей мере учитывать общие цели и проблемы, с которыми сталкиваются сегодня ЕС и Азербайджан.

Соглашение будет отвечать принципам, одобренным в 2015 году в документе института Политики европейского соседства, и предложит обновленную основу для политического диалога и взаимовыгодного сотрудничества между ЕС и Азербайджаном.

На сегодня двусторонние отношения между ЕС и Азербайджаном регулируются на основе соглашения о партнерстве и сотрудничестве, которое было подписано в 1996 году и вступило в силу в 1999 году.

Новое соглашение предусматривает приближение законодательства и процедур Азербайджана к наиболее важным международным и торговым нормам и стандартам ЕС, что должно привести к улучшению доступа азербайджанской продукции на рынки ЕС.

(Автор: Ляман Зейналова)

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