Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане ситуация стабильная, внутренних рисков и потенциальных угроз не существует.

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ситуация стабильная, внутренних рисков и потенциальных угроз не существует.

Об этом в среду в частности сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на встрече с участниками 78-го заседания Совета командующих пограничными войсками СНГ.

Глава государства напомнил, что недавно в Сочи был проведен очередной саммит СНГ, и Азербайджан активно участвовал в этом мероприятии.

"В целом, на пространстве СНГ мы активно участвуем во многих важных делах. Конечно же, вопросы укрепления безопасности, укрепления охраны границ для всех наших стран представляют большую важность, это основа безопасности наших стран и народов. И от успешной деятельности служб, которыми вы руководите, во многом зависит и нормальная, спокойная жизнь наших граждан. Поэтому, безусловно, от сотрудничества, обмена информацией, взаимодействия между вами во многом зависит спокойное, нормальное, стабильное развитие наших стран", - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев сказал, что в Азербайджане уделяется большое внимание развитию инфраструктуры погранслужбы, в целом, развитию погранслужбы.

"Многое сделано за последние годы в плане укрепления границ, обеспечения современным оборудованием. Эта сфера, конечно же, является одной важных сфер в деле укрепления безопасности. Риски, к сожалению, растут и в тех регионах, где расположены наши страны, в целом, в мире. Поэтому, конечно же, координация усилий, обмен информацией и совместная борьба против опасных проявлений - это гарантия нашей безопасности. В Азербайджане ситуация стабильная, страна успешно развивается, внутренних рисков и потенциальных угроз не существует. Поэтому, конечно же, мы должны делать все для того, чтобы через нашу границу не проникали опасные элементы, и в координации с соседями, конечно же, и со странами СНГ мы обеспечиваем это", - сказал глава государства.