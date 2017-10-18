Президент Ильхам Алиев: Мы должны делать все для того, чтобы через наши границы не проникали опасные элементы (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Мы должны делать все для того, чтобы через наши границы не проникали опасные элементы.

Об этом в среду сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на встрече с участниками 78-го заседания Совета командующих пограничными войсками СНГ.

"Добро пожаловать, рад вас приветствовать в Азербайджане. Рад, что в нашей стране проходит заседание руководителей погранслужб стран СНГ. Не первый раз Азербайджан уже принимает подобное мероприятие. Мы с вами встречались, может быть, не совсем в таком составе, но многие из вас уже были в нашей стране. Это очень хорошее мероприятие. Это укрепляет сотрудничество не только между руководителями погранслужб, но и между нашими странами. Недавно в Сочи был проведен очередной саммит СНГ. Азербайджан активно участвовал в этом мероприятии, и, в целом, на пространстве СНГ мы активно участвуем во многих важных делах", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что вопросы укрепления безопасности, укрепления охраны границ для всех стран СНГ представляет большую важность.

"Это основа безопасности наших стран и народов. И от успешной деятельности служб, которыми вы руководите, во многом зависит и нормальная, спокойная жизнь наших граждан. Поэтому, безусловно, от сотрудничества, обмена информацией, взаимодействия между вами во многом зависит спокойное, нормальное, стабильное развитие наших стран", - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев сказал, что в Азербайджане уделяется большое внимание развитию инфраструктуры погранслужбы, в целом, развитию погранслужбы.

"Многое сделано за последние годы в плане укрепления границ, обеспечения современным оборудованием. Эта сфера, конечно же, является одной важных сфер в деле укрепления безопасности. Риски, к сожалению, растут и в тех регионах, где расположены наши страны, в целом, в мире. Поэтому, конечно же, координация усилий, обмен информацией и совместная борьба против опасных проявлений - это гарантия нашей безопасности. В Азербайджане ситуация стабильная, страна успешно развивается, внутренних рисков и потенциальных угроз не существует. Поэтому, конечно же, мы должны делать все для того, чтобы через нашу границу не проникали опасные элементы, и в координации с соседями, конечно же, и со странами СНГ мы обеспечиваем это", - сказал глава государства.

Президент Азербайджана отметил, что в сегодняшней повестке дня вопросы борьбы с международным терроризмом занимают главенствующее место.

"Практически на всех международных саммитах эта тема сегодня наиболее актуальная - борьба с экстремизмом, организованной преступностью, наркотрафиком. Все это современные угрозы и вызовы, на которые наши страны, естественно, должны адекватно отвечать. Я рад, что на пространстве СНГ, в целом, ситуация достаточно стабильная. Особенно в сегодняшнем мире, когда во многих регионах происходят очень тревожные процессы – дестабилизация, внутренние конфликты, войны, кровавые столкновения. Поэтому, конечно же, мы должны и дальше укреплять безопасность наших стран и способствовать тому, чтобы сотрудничество между нашими странами, в том числе в сфере, которую вы возглавляете, еще больше укреплялось", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства выразил уверенность в том, что Совет командующих будет проведен на высоком уровне, и вопросы, которые будут обсуждаться, будут вести к дальнейшему укреплению безопасности стран СНГ, укреплению охраны границ.

"Мы все заинтересованы в том, чтобы наши границы были надежно защищены от тех, кто хочет нам навредить, но одновременно были открыты для друзей, для туристов, для бизнесменов, для тех, кто хочет просто приехать, ознакомиться с нашими странами. Баланс такой найти не просто. Мы в Азербайджане к этому стремимся, и либерализация визового режима со многими странами, которую мы осуществили, и достаточно свободный доступ иностранных граждан из многих стран в Азербайджан привели, конечно, к ощутимому росту туризма, который в этом году вырос более чем на 20 процентов, а в прошлом даже на 25. Одновременно с этим надежное обеспечение безопасности также говорит о том, что баланс может быть найден. Мы к этому стремимся. Безусловно, без координации работы с соседями, со странами-членами СНГ, нашими давними друзьями будет добиться этого трудно каждой стране. Так что мы придаем очень большое значение сотрудничеству в рамках СНГ именно в этой сфере, и думаю, что сегодня у вас будет еще встреча и завтра, руководство нашей погранслужбы проинформирует коллег о том, что сделано, и вы проведете также обмен мнениями и обмен опытом. Еще раз вас приветствую, желаю вам успешной работы", - сказал Президент Азербайджана.