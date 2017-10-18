В адрес Президента Азербайджана продолжают поступать поздравления по случаю Дня государственной независимости

БАКУ /Trend/ - Председатель Совета директоров Публичного акционерного общества Нефтегазовая компания «РуссНефть» Михаил Гуцериев в среду поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем государственной независимости.

"Поздравляю Вас со знаменательным праздником – Днем государственной независимости Азербайджанской Республики. Этот день стал знаковым событием в многовековой истории республики. Традиции азербайджанского народа, его уникальный духовный и культурный потенциал передаются из поколения в поколение. Сегодня Азербайджан демонстрирует всему миру мощнейшие социально-экономические преобразования, неуклонный рост благосостояния граждан, авторитет республики на международной арене. Уверен под Вашим мудрым руководством Азербайджан продолжит путь масштабного строительства сильного процветающего государства. От всей души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, крепкого здоровья, счастья и успехов во всех Ваших делах и начинаниях", - говорится в поздравлении.

Также Президента Ильхама Алиева поздравил президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов.

"Примите мои искренние поздравления с Днем независимости Азербайджанской Республики. Принятие Конституционного акта о государственной независимости 18 октября 1991 года стало важнейшей вехой в истории Азербайджана, положило начало нелегкому пути становления независимости республики. Сегодня Азербайджан – пример успешно развивающейся страны, демонстрирующей исключительные результаты в различных сферах, что во многом является Вашей заслугой. Укрепление государственности, рост благосостояния граждан, масштабные экономические преобразования, усиление позиций на международной арене – это лишь немногие успехи республики, достигнутые за последние годы. Уважаемый Ильхам Гейдар оглу, позвольте мне от всей души пожелать Вам счастья, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и сил для реализации всех задуманных Вами планов, а также многочисленных успехов в Вашей благородной деятельности на высшем государственном посту", - говорится в послании.

Председатель Городской общественной организации «Азербайджанская национально-культурная автономия в Санкт-Петербурге» Вагиф Мамишев поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем государственной независимости.

"От имени азербайджанцев, проживающих в Санкт-Петербурге, и от меня лично примите поздравления по случаю национального праздника – Дня государственной независимости. Азербайджан – страна, которой есть чем гордиться! За 26 лет, прошедших со дня восстановления независимости, благодаря правильной политике, начатой общенациональным лидером Президентом Гейдаром Алиевым, а также последовательной, взвешенной, созидательной, современной политике, проводимой лично Вами, господин Президент, Ваша страна превратилась из страны, нуждающейся в инвестициях, в страну, инвестирующую миллионы и миллионы в культуру, социальное развитие, образование, медицину, строительство, дороги, спорт и пр. Уважаемый господин Президент, несомненно, что эти позитивные результаты достигнуты благодаря политике, проводимой лично Вами на протяжении прошедших лет. До сих пор храню самые теплые воспоминания о нашей встрече в Баку. Желаю Вам, выдающемуся государственному и политическому деятелю, и в Вашем лице всему азербайджанскому народу счастья, мира, благополучия, процветания", - говорится в поздравлении.