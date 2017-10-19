Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с первым вице-премьером Украины

19 октября 2017 10:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял делегацию во главе с первым заместителем премьер-министра Украины, министром экономического развития и торговли Степаном Кубивом.

Степан Кубив передал главе государства приветствия Президента Украины Петро Порошенко.

В ходе беседы был проведен обмен мнениями по нынешнему состоянию и перспективам сотрудничества в экономической и торговой сферах между Азербайджаном и Украиной.

Глава государства поблагодарил за приветствия Президента Украины Петро Порошенко, и попросил передать его приветствия Президенту Украины.

Azernews Newspaper
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