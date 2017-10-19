Новруз Мамедов: То, что происходит в политике, повторяется и в спорте

19 октября 2017 11:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - То, что происходит в политике, повторяется и в спорте

Об этом в четверг на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана по вопросам внешней политики Новруз Мамедов.

«Не думал, что до такой степени. И в спорте азербайджанскую команду – ФК Карабах притеснили и несколько раз открыто наказали. А на пенальти и другие нарушения соперника закрыли глаза. То, что происходит в политике, повторяется и в спорте», - пишет Новруз Мамедов.

18 октября в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА азербайджанский футбольный клуб «Карабах» встречался на Бакинском Олимпийском стадионе с испанским "Атлетико Мадрид".

Матч прошел в условиях напряженной борьбы. Обе команды постоянно прессинговали и совершали опасные атаки.

На 75-й минуте матча судья не назначил пенальти в ворота "Атлетико", несмотря на нарушение защитником испанского клуба правил в отношении нападающего агдамцев Дино Ндлову. Вместо этого судья показал Ндлову вторую желтую карточку за "симуляцию" и удалил его с поля, в результате чего хозяева матча доигрывали оставшиеся минуты в меньшинстве.

В итоге матч завершился нулевой ничьей, и "Карабах" завоевал первое очко в рамках группового этапа Лиги чемпионов, вписав еще одну славную страницу в историю азербайджанского футбола.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Azernews Newspaper
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