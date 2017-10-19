На заседании Совета командующих погранвойсками СНГ в Баку подписано 25 документов

БАКУ /Trend/ - В Баку в четверг на 78-м заседании Совета командующих пограничными войсками СНГ подписано 25 документов.

Председатель Координационной службы Совета командующих погранвойсками СНГ, заместитель руководителя Пограничной службы России ФСБ Александр Манилов, выступая на мероприятии, сказал, что в повестку дня заседания включено девять вопросов по укреплению пограничной безопасности на внешних границах стран-членов.

Отметим, что сегодня в Баку прошло 78-заседание Совета командующих пограничными войсками СНГ. В заседании приняли участие представители пограничных служб восьми государств.

В мероприятии также принял участие глава Исполнительного комитета СНГ.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)