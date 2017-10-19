На заседании Совета командующих погранвойсками СНГ в Баку подписано 25 документов

19 октября 2017 15:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку в четверг на 78-м заседании Совета командующих пограничными войсками СНГ подписано 25 документов.

Председатель Координационной службы Совета командующих погранвойсками СНГ, заместитель руководителя Пограничной службы России ФСБ Александр Манилов, выступая на мероприятии, сказал, что в повестку дня заседания включено девять вопросов по укреплению пограничной безопасности на внешних границах стран-членов.

Отметим, что сегодня в Баку прошло 78-заседание Совета командующих пограничными войсками СНГ. В заседании приняли участие представители пограничных служб восьми государств.

В мероприятии также принял участие глава Исполнительного комитета СНГ.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Azernews Newspaper
Новости категории
МИД: Бизнес-форум Азербайджан-Совет сотрудничества стран Персидского залива поспособствует развитию связей
Политика 12:34
Голосование турецких депутатов в ПАСЕ против Азербайджана вызывает сожаление - турецкий депутат
Азербайджан 11:58
Новруз Мамедов: То, что происходит в политике, повторяется и в спорте
Политика 11:52
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с первым вице-премьером Украины (версия 2)
Политика 11:01
Саргсян по-прежнему в своем амплуа - депутат
Политика 10:31
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с первым вице-премьером Украины
Политика 10:13
В адрес Президента Азербайджана продолжают поступать поздравления по случаю Дня государственной независимости
Политика 18 октября 23:44
Талеб Рифаи: Связи Азербайджана и Всемирной туристской организации Объединенных Наций будут развиваться и в последующие годы
Политика 18 октября 23:04
Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане ситуация стабильная, внутренних рисков и потенциальных угроз не существует
Политика 18 октября 21:36
Президент Ильхам Алиев: Мы должны делать все для того, чтобы через наши границы не проникали опасные элементы (версия 2)
Политика 18 октября 21:19
Президент Ильхам Алиев: Мы должны делать все для того, чтобы через наши границы не проникали опасные элементы
Политика 18 октября 21:01
Президент Ильхам Алиев наградил Низами Надирова и Шаитдина Алиева орденом «За службу Отечеству»
Политика 18 октября 19:47
Гурбангулы Бердымухамедов: Приверженность к дальнейшему расширению туркмено-азербайджанского диалога отвечает интересам двух народов
Политика 18 октября 19:08
Президент Ильхам Алиев принял участников заседания Совета командующих погранвойсками СНГ (ФОТО)
Политика 18 октября 18:29
В системе управления Азербайджана проводятся успешные реформы - депутат
Политика 18 октября 15:59
Азербайджан - единственная страна СССР, превзошедшая уровень 1990 г. – зампред комитета Госдумы РФ
Политика 18 октября 15:39
В Брюсселе состоялось заседание подкомитета ЕС и Азербайджана
Политика 18 октября 14:29
Президент Ильхам Алиев: К странам-членам программы "Восточного партнерства" должно проявляться одинаковое отношение (ФОТО)
Политика 18 октября 14:01