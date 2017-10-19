Президент Ильхам Алиев удостоил группу энергетиков почетных званий и наград

19 октября 2017 18:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о награждении группы энергетиков медалью "Терегги" за плодотворную деятельность в области энергетики в стране.

Согласно распоряжению, медалью "Терегги" поручено наградить:

Aбдуллаева Салеха Фазиль оглу

Бабаева Азера Мешадибаба оглу

Байрамова Араза Иса оглу

Байрамова Арифа Гахраман оглу

Эфендиева Акифа Аладдин оглу

Алиева Эльчина Фазиль оглу

Алиева Солтана Теймур оглу

Kяльбиева Рамиза Кяльби оглу

Kеримова Алекбера Мехди оглу

Kеримова Ильгара Икрам оглу

Гарибзаде Парвиза Гашам оглу

Гулиева Абаса Ягуб оглу

Гулиева Мехмана Шикар оглу

Maнaфoва Сулеймана Исмаил оглу

Mеликова Джамиля Ахмед оглу

Mамедова Ровшана Мамед оглу

Mурсалиева Амиля Баламехти оглу

Oруджeва Намига Гариб оглу

Рагимова Тогрула Азим оглу

Самедова Азада Махмуд оглу

Самедова Ахмеда Самед оглу

Сулейманова Фазаила Имамали оглу

Зейналова Сахиба Сафарали оглу.

Также глава государства подписал распоряжение о присвоении Рахманову Нариману Рахмановичу почетного звания "Заслуженный деятель науки", Ахмедову Джанахмеду Сабзулла оглу, Гафарлы Этибару Мамед оглу, Рамазанову Газанфару Чобан оглу и Тагиеву Садиру Садыг оглу - почетного звания "Заслуженный инженер".

Azernews Newspaper
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