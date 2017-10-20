Минимстр экономики Азербайджана встретился с украинской делегацией (ФОТО)

20 октября 2017 03:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Первый заместитель Премьер-министра Украины, министр экономического развития и торговли Степан Кубивин в рамках визита встретился с минимстром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым.

На встрече, на которой состоялся обмен мнениями относительно возможностей расширения азербайджано-украинских экономических связей и сотрудничества наших стран, было отмечено, что Азербайджан и Украина поддерживают суверенитет и территориальную целостность друг друга. Министр Шахин Мустафаев отметил, что связи между двумя странами находятся на высоком уровне и и глав государств придают особое значение развитию сотрудничества.

Министр экономики Азербайджана отметил, что связи между Азербайджаном и Украиной в различных областях экономики успешно продолжаются, расширяются торговые связи. В ходе обсуждения возможностей расширения сотрудничества в области промышленности, было доведено до сведения возможности участия украинских компаний в созданные в Азербайджане промышленные парки, обсуждено сотрудничество фармацевтической, пищевой, судостроительной, машиностроительной сферах, в областях химической промышленности, производства строительных материалов.

Говоря про возможности сотрудничества в области сельского хозяйства, министр Шахин Мустафаев сказал, что ряд сельскохозяйственной продукции Азербайджана, таких как, фундук, чай, табак, овощи, фрукты, хлопковое волокно может быть экпортировано в Украину.

Azernews Newspaper
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