В Азербайджане учреждена новая медаль

20 октября 2017 14:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане учреждена новая медаль «За заслуги в гражданской авиации».

В этой связи на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) был обсужден проект изменений в закон «Об учреждении орденов и медалей Азербайджана».

Проект закона был вынесен на голосование и принят.

Этой медалью будут награждаться работники гражданской авиации, образцово исполняющие свои обязанности, показавшие высокие результаты в производственной деятельности.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Azernews Newspaper
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