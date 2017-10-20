МИД Азербайджана: Испанское издание извинилось за ошибку в отношении футбольного клуба «Карабах» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На сайте http://urbanian.mundodeportivo.com , принадлежащем известному испанскому спортивному изданию "Mundo Deportivo", в статье от 19 октября, опубликованной о футболисте «Atletiko» Яннике Карраско, футбольный клуб «Карабах» был представлен как армянский клуб, говорится в сообщении пресс-службы МИД, распространенном в пятницу.

Благодаря вмешательству посольства Азербайджана в Испании редакция извинилась за допущенную ошибку, данная информация была заменена, и была опубликована правда о том, что футбольный клуб «Карабах» принадлежит Азербайджану.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)