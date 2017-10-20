Президент Ильхам Алиев: Страна, разрушающая мечети, никогда не может быть другом мусульманских государств (версия 3)

БАКУ /Trend/ - Страна, разрушающая мечети, никогда не может быть другом мусульманских государств.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в пятницу в своем выступлении на IX Саммите восьми развивающихся стран Организации экономического сотрудничества D-8, в котором он принял участие в качестве особого гостя.

"Уважаемый Президент Реджеп Тайип Эрдоган. Уважаемый генеральный секретарь. Дамы и господа. В первую очередь благодарю моего дорогого брата Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за приглашение на IX Саммит Организации экономического сотрудничества D-8 и оказанное гостеприимство. Несмотря на то, что Азербайджан не является членом D-8, Президент Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Азербайджан на это мероприятие. За это я выражаю глубокую признательность своему брату. Саммит "Большой двадцатки" в ноябре 2015 года прошел в турецком городе Анталья. Турция могла пригласить на эту встречу в качестве особого гостя лишь одну страну, не являющуюся членом группы, и Президент Реджеп Тайип Эрдоган пригласил на это мероприятие Азербайджан. Это является очередным наглядным примером азербайджано-турецкого братства, дружбы", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства привлек внимание участников встречи к армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту.

"Армения уже более 25 лет оккупирует исторические земли Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих районов. На этих территориях проведена политика этнической чистки, более миллиона наших соотечественников стали беженцами и вынужденными переселенцами. В 1992 году Армения учинила Ходжалинский геноцид. В результате этого военного преступления было убито 613 мирных азербайджанцев, из них 106 женщин и 63 ребенка. Тысячи людей были ранены и пропали без вести. Совет безопасности ООН принял четыре резолюции в связи с конфликтом. В этих резолюциях содержится требование немедленного и безоговорочного вывода армянских вооруженных сил с азербайджанских земель. В то же время аналогичные решения и резолюции приняли Движение неприсоединения, Организация исламского сотрудничества, ОБСЕ и другие организации. Однако являющаяся оккупантом Армения игнорирует эти решения и продолжает военные преступления против мирного населения", - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев напомнил, что в результате вооруженного нападения Армении в апреле прошлого года на линии соприкосновения войск погибли военнослужащие и гражданские лица.

"Были разрушены сотни жилых домов. Азербайджан решительно пресек эту провокацию Армении, наша армия освободила часть наших земель от армянских захватчиков. После этого был заново отстроен полностью разрушенный Арменией поселок Джоджуг Марджанлы. В этом поселке, состоящем из 150 домов, были построены школа, медицинский пункт и мечеть. Эта мечеть похожа на мечеть, разрушенную армянами в Шуше", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев сказал, что Нагорный Карабах исторически является азербайджанской землей.

"Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт должен быть разрешен в рамках территориальной целостности Азербайджана, на основе резолюций Совета безопасности ООН. Азербайджанское государство и азербайджанский народ никогда не позволят, чтобы на его исконной земле было создано второе так называемое армянское государство. Территориальная целостность нашей страны не является и не будет темой переговоров", - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан придает особое значение исламской солидарности и вносит свой вклад.

«2017 год был объявлен в Азербайджане «Годом исламской солидарности». В то же время Азербайджан в этом году провел IV Игры исламской солидарности, в которых приняло участие около трех тысяч спортсменов, прибывших из 54 мусульманских стран. Сегодня мы ведем активную борьбу против исламофобии, являющейся одной из самых серьезных угроз в мире. Армения, пытающаяся преподнести себя как друга мусульманских стран, разрушила мечети и религиозные памятники в Нагорном Карабахе и прилегающих регионах. Страна, разрушающая мечети, никогда не может быть другом мусульманских стран», - сказал Президент Азербайджана

Глава государства добавил, что два дня назад Азербайджан отметил 26-ю годовщину восстановления независимости.

«За короткое время наша страна прошла успешный путь развития. Начиная с 2004 года наша экономика выросла более чем в три раза, было открыто около двух миллионов рабочих мест. Уровень бедности снизился до пяти процентов. Уровень грамотности составляет 100 процентов. Наши валютные резервы равны внутреннему валовому продукту страны. Внешний государственный долг составляет менее 20 процентов ВВП. Эти успехи Азербайджана отмечаются также международными организациями. В отчете Давосского экономического форума по рейтингу конкурентоспособности экономики за этот год Азербайджан занял 35-е место», - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, Азербайджан является инициатором и активным участником проектов международного масштаба.

«Сегодня мы вместе с нашими партнерами реализуем проект "Южный газовый коридор". Он является одним из самых крупных инфраструктурных проектов в мире. Соглашение между Азербайджаном и Турцией по газопроводу TANAP, являющемуся основной частью "Южного газового коридора", было подписано в 2012 году в Стамбуле, и этот газопровод будет сдан в эксплуатацию в следующем году. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, официальное открытие которой состоится в скором времени, станет самым коротким путем между Европой и Азией. Азербайджан вкладывает большие инвестиции в создание транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг. Эти транспортные коридоры откроют новые возможности для экономического развития Евразии. Благодарю за внимание», - сказал глава государства.