Азербайджан и Литва обсудили двустронние отношения

21 октября 2017 01:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов в пятницу принял делегацию во главе с заместителем председателя Сейма Литвы Иреной Шиаулиене.

На встрече было обсуждено сотрудничество стран в политической, экономической, культурной и гуманитарной сферах.

Халаф Халафов отметил, что очередное заседание Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между правительством Азербайджана и правительством Литвы, которое состоится 26-27 октября в Вильнюсе способствует развитию экономических связей между странами.

До гостей также была донесена информация об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, захватнической политике Армении против Азербайджана и деструктивной политики официального Еревана в данном вопросе.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Azernews Newspaper
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