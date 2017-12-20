Встреча глав МИД Азербайджана, Ирана и Турции в трехстороннем формате имеет важное значение - Зариф

БАКУ /Trend/ - На трехсторонней встрече глав МИД Азербайджана, Ирана и Турции были обсуждены вопросы сотрудничества в транспортной, энергетической и других сферах.

Об этом министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф сказал на пресс-конференции по итогам пятой трехсторонней встречи министров иностранных дел Азербайджана, Ирана и Турции в Баку.

"Встреча министров в подобном формате имеет важное значение", - сказал Зариф.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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