В Баку прошла трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Ирана (ФОТО) (версия 2)

20 декабря 2017 12:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку прошла трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Ирана - Эльмара Мамедъярова, Мевлюта Чавушоглу и Мохаммеда Джавада Зарифа.

В рамках встречи была подписана Бакинская декларация.

До трехсторонней встречи состоялись встречи министров в одностороннем формате.

Напомним, что это пятая встреча министров иностранных дел трех стран.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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