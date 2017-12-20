В Баку прошла трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Ирана (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В Баку прошла трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Ирана - Эльмара Мамедъярова, Мевлюта Чавушоглу и Мохаммеда Джавада Зарифа.
В рамках встречи была подписана Бакинская декларация.
До трехсторонней встречи состоялись встречи министров в одностороннем формате.
Напомним, что это пятая встреча министров иностранных дел трех стран.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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