Очередная встреча глав МИД Азербайджана, Ирана и Турции пройдет в Турции

БАКУ /Trend/ - Очередная трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Ирана и Турции пройдет в Турции. Об этом министр иностранных дел Турции Мовлуд Чавушоглу сказал в среду на пресс-конференции по итогам пятой трехсторонней встречи министров иностранных дел Азербайджана, Ирана и Турции, проводимой сегодня в Баку.

«На встрече мы обсудили различные вопросы, в том числе по дальнейшему расширению сотрудничества. Очередное заседание пройдет в Турции. Возможно, будет организовано и заседание бизнесменов», - сказал он.

Чавушоглу подчеркнул, что между тремя странами существуют крепкие дружественные и братские отношения. «Мы будем расширять этот трехсторонний формат. Сегодняшнее заседание было очень полезным», - сказал он.

(Автор: Эльчин Мехтиев Текст: Кямаля Сеидова)

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