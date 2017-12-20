85,2% респондентов проголосуют за Ильхама Алиева в случае проведения президентских выборов – опрос (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Согласно результатам опроса, проведенного Общественным объединением «Центр независимых исследований ELS», в случае проведения в ближайшую неделю президентских выборов 85,2% респондентов проголосуют за Ильхама Алиева.

Общественное объединение «Центр независимых исследований ELS» провело социологическое исследование на территории Азербайджана для оценки общественно-политической ситуации в стране в преддверии президентских выборов 2018 года, избирательской активности, изучения отношения населения к актуальным вопросам.

В рамках исследования был проведен опрос населения страны.

На пресс-конференции, проведенной в среду для обнародования результатов опроса, председатель Общественного объединения «Центр независимых исследований ELS» Ирада Ягубова отметила, что регулярное проведение подобных опросов позволяет наблюдать за процессами, идущими на местах, оценивать их и определять тенденции изменений, давать прогнозы и готовить предложения.

По ее словам, в ходе опроса 85,2% респондентов сказали, что в случае проведения в ближайшую неделю президентских выборов поддержат Ильхама Алиева, 5,1 процента сказали, что не поддержат , 9,7 процента респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

Исследование было проведено в ноябре-декабре 2017 года в форме экспресс-опроса в 68 районах страны (за исключением территории Нахчыванской АР и оккупированных районов).

Исследование было проведено в домах респондентов в форме опроса методом личного интервью ("face to face"). Оно охватило население в возрасте от 18 лет и старше. В целом в ходе опроса было изучено мнение 4560 респондентов.

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