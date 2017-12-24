Самед Сеидов: Азербайджан и впредь будет укреплять свои позиции на международной арене

БАКУ /Trend/ - Сегодняшняя мощь Азербайджана, особое уважение и вес среди государств мира стали возможными благодаря претворению в жизнь на самом высоком уровне идей общенационального лидера Гейдара Алиева, и деятельности, осуществляемой в этом направлении Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сказал Trend председатель парламентского комитета по международным отношениям и парламентским связям Самед Сеидов.

Сеидов отметил, что Президент Ильхам Алиев проводит неустанную деятельность по донесению до мирового сообщества и решению самой болезненной проблемы Азербайджана - нагорно-карабахской проблемы.

Председатель парламентского комитета подчеркнул, что в последние годы Азербайджан достиг больших успехов во внешней политике. «Вовсе не случайно, что в 2011 году Азербайджан был избран непостоянным членом Совета безопасности ООН, а также страна признана надежным партнером международных организаций. Сегодня Азербайджан известен в мире как толерантное, мультикультуральное государство, наша страна принимает у себя гуманитарные форумы и форумы по межкультурному диалогу, имеющие большое значение для мира, вносит большой вклад в восстановление мира и стабильности на планете, оказывает активную поддержку международной борьбе с терроризмом. Все это с большим уважением встречается мировой общественностью, еще больше укрепляет авторитет страны на международной арене. Азербайджан уже признан в мире как центр мультикультурализма, и сегодня государства мира изучают азербайджанскую модель мультикультурализма. Азербайджан также играет роль моста между Западом и Востоком, мусульманским и христианским миром, вносит большой вклад в укрепление исламской солидарности. Наглядным примером этого стало объявление Президентом Ильхамом Алиевым 2017 года «Годом исламской солидарности», а также проведение IV Игр исламской солидарности в Баку», - сказал он.

Сеидов отметил, что Азербайджан стал лидирующим государством региона. "Азербайджан является как инициатором, так и основным участником крупных международных проектов. Учитывая международное значение недавно введенной в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, отчетливо видна роль нашей страны и большая работа, проводимая Азербайджаном для мира. Несомненно, что все это результат успешной и дальновидной внешней и внутренней политики Президента Ильхама Алиева. Азербайджан и впредь будет укреплять свои позиции на международной арене под руководством Президента Ильхама Алиева, и достигнет еще больших успехов, как во внешней, так и внутренней политике», - сказал он.

(Автор: Эльчин Мехдиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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