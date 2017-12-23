Ильхам Алиев - успешный лидер, продуманная стратегия

БАКУ /Trend/ - Любой успех, достигнутый под руководством Президента Ильхама Алиева как во внутренней, так и во внешней политике, является воплощением интеллекта великого лидера Гейдара Алиева, олицетворением оставленных им в наследство прогрессивных национальных идей.

Об этом говорится в статье председателя парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам, заместителя исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Сиявуша Новрузова.

Начало президентской деятельности Ильхама Алиева в 2003 году стало новым этапом продвижения Азербайджана по пути прогресса и развития, отметил Новрузов. Этот год стал годом дальнейшего укрепления нашей независимости, интенсивного формирования стабильной политической системы, многоукладной экономической структуры в стране. Именно начиная с этого времени в республике расширились процессы демократизации, более интенсивный характер обрела интеграция страны в мировые процессы трансформации, была создана социально-политическая база для дальнейшего развития национальной экономики. Благодаря уверенным шагам, предпринятым в большой политике Ильхамом Алиевым, являющимся достойным воспитанником политической школы Гейдара Алиева, в Азербайджане произошли коренные обновления не только в социально-экономической системе, но и в политических и общественных институтах, были проведены эффективные реформы. Сказанное еще раз подтверждает высокая оценка, данная народом, национальной элитой и международными наблюдателями на президентских выборах, проведенных в 2008 и 2013 годах в Азербайджане, отметил Новрузов.

Президент Ильхам Алиев сказал: «Наш опыт показывает, что выбранный Азербайджаном путь правильный. Параллельное проведение экономических, политических и социальных реформ всесторонне развивает Азербайджан, укрепляет очень необходимую стране стабильность, положительно влияет на общественно-политическую ситуацию. Поэтому продолжение политических и экономических реформ - требование времени. Если мы действительно хотим создать современную, сильную страну, то должны это сделать. В этом деле на государство возлагаются большие задачи. Мы должны добиваться этого сообща».

Как отметил Сиявуш Новрузов, главная цель концепции национального развития Президента Ильхама Алиева, продолжающего и развивающего концепцию независимости великого лидера, направленную на национальное развитие нашего общества, народа, - идея завершить в ближайшее время процесс демократической трансформации в стране «от стабильности к развитию», осуществляемая усилиями по формированию структур и институтов гражданского общества. Отмечая решительную деятельность Президента страны, вспоминаются эти мудрые слова великого лидера: «Уверяю вас, что азербайджанский народ и дальше будет стоять на страже государственности, независимости Азербайджана, своей национальной свободы и мужественно будет защищать эту независимость». Каждый гражданин Азербайджана безмерно верит в эту идею.

Глава государства Ильхам Алиев обосновывает процессы демократизации, идущие параллельно с социально-экономическим развитием Азербайджана, как единую точку опоры дальнейшего подъема Азербайджана, отметил Сиявуш Новрузов.

Мысли Президента в связи с этим могут применяться как фундаментальный принцип дальнейшего развития не только Азербайджана, но и в целом всех независимых государств, вставших на путь демократии. «В стране решительно проводятся реформы как в политической, так и экономической сфере. Я абсолютно уверен в том, что политические и экономические реформы, экономический подъем и процессы демократизации должны дополнять друг друга и вестись параллельно. В противном случае, если экономическое положение не улучшится и наши экономические планы не воплотятся, то, естественно, в Азербайджане не может идти речь о строительстве демократического общества», - сказал Президент Ильхам Алиев, справедливо заявляя, что развитие любой страны зависит не от богатых природных ресурсов, а от процессов демократизации, сохранения верховенства закона, развития институтов гражданского общества. Неслучайно, что в последние годы Президент Азербайджана Ильхам Алиев акцентирует внимание на процессе совершенствования национального законодательства, составляющего основу правовой системы общества. Были приняты новые законы и решения, направленные на более эффективную работу судебных органов, органов юстиции, полиции, прокуратуры и надежное обеспечение прав человека. Как было отмечено выше, в частности, референдумы, проведенные в связи с дополнениями и правками в Конституцию Азербайджана 18 марта 2009 года и 16 сентября 2016 года, заложили основу качественно нового этапа процесса демократизации, создав максимальную возможность для выражения суверенного права народа и независимой политической воли. Серьезная поддержка избирателями общенародных голосований и их позитивные результаты в первую очередь являются олицетворением приверженности общества идеалам Гейдара Алиева, а также непоколебимой веры в Президента Ильхама Алиева, достойно продолжающего курс стратегического развития, с большой дальновидностью определенный великим лидером. Сегодня после выхода из глубокого кризиса день ото дня развивающийся как с социально-экономической, так и оборонной точки зрения независимый Азербайджан, всего за 20 лет занявший место в ряду космических государств, принимающий у себя самые престижные международные форумы, ставший оплотом мультикультурализма в регионе, источник нашей гордости.

Произошедшее за последние три месяца - наглядный пример сегодняшних азербайджанских реалий, отметил Сиявуш Новрузов.

Таким образом, продление 14 сентября 2017 года "Контракта века" до 2050 года будет иметь большое стратегическое значение для роста авторитета нашей стране как надежной и стабильно развивающейся страны с точки зрения обеспечения благосостояния нашего народа. Более того, открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс является самым важным шагом на пути превращения Азербайджана в геополитический транспортный узел Евразии. Эта линия, предназначенная для более миллиона пассажиров, более 17 миллионов тонн грузов, также является важной экономической и политической победой, которая укрепляет стратегическую блокаду агрессивной Армении.

В целом железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, являющаяся важным связующим звеном между Средней железной дорогой Европа-Кавказ-Азия, способствуя более быстрой и более выгодной торговле между Европой и Азией, вместе с тем придаст мощный импульс всестороннему экономическому развитию всех стран региона, еще больше повысит значение региона в мире. БТК, являясь конечным пунктом транспортировки между Европой и Азией, имеет большое значение как с политической, экономической, так и стратегической точки зрения, и народы этой географической зоны и в будущем на протяжении многих лет будут извлекать пользу из этого глобального проекта, и будущие поколения будут видеть его плоды. Таким образом, БТК не только объединяет континенты с помощью стальных рейсов. но и еще больше укрепляет дружественные и добрососедские отношения народов Евразии.

Как отметил Сиявуш Новрузов, происходящие сегодня в мире столкновения на национальной и религиозной почве, оставление людьми своих домов вследствие этих конфликтов не могут не волновать всех, а также нашу страну, являющуюся частью человечества. В силу этой причины возникает необходимость в привитии всем народам опыта толерантности и мультикультуральных ценностей, которыми мы обладаем, и таким путем внести свой вклад в восстановление мира и спокойствия на земле. Именно с целью осуществить эту миссию глава государства Ильхам Алиев объявил 2016 год Годом мультикультурализма, а 2017 год - Годом исламской солидарности, дал соответствующие указания для проведения целенаправленной работы в этом направлении в стране и за ее пределами. Одновременно особо следует отметить самоотверженную деятельность в этой сфере Первого вице-президента республики Мехрибан Алиевой. Именно под ее руководством в сфере налаживания диалога между цивилизациями в Азербайджане последовательно был проведен ряд престижных мероприятий, конференций и международных форумов, в которых участвовали известные деятели науки и культуры. Будет уместно вспомнить некоторые из них. Международная конференция на тему «Гейдар Алиев и религиозная политика в Азербайджане: реалии и перспективы», проведенная в 2007 году, международная конференция на тему «Межрелигиозный диалог: от взаимопонимания к совместному сотрудничеству», проведенная в 2009 году, "Межкультурный диалог - основа устойчивого развития и мира в Европе и в соседних с ней регионах», проведенная в 2008 году, «Диалог между цивилизациями: Взгляд из Азербайджана», проведенная в 2009 году, Бакинский саммит лидеров мировых религий, проеденный в 2010 году, Всемирный форум по межкультурному диалогу, проведенный в 2011 году, II Международный Бакинский форум «Государство и религия: усиление толерантности в глобализирующемся мире», проведенный в этом году, и другие мероприятия являются по своему масштабу и значимости проектами регионального и глобального значения.

Как отметил Новрузов, из перечисленного выше еще раз становится ясно, что мультикультурализм в Азербайджане, являющийся одним из важных вызовов нашего времени, имеет исторически сформированные богатые традиции и прочные общественные опоры. Предстоящая задача – превратить этот всесторонний потенциал в важный элемент развития и прогресса азербайджанской государственности, успешно делиться имеющимся опытом в региональном и глобальном пространстве.

Сегодня наиважнейшей проблемой азербайджанской государственности является обеспечение территориальной целостности страны. Освобождение оккупированных Арменией азербайджанских территорий, восстановление разрушенных деревень, городов и поселков, возвращение на родину наших соотечественников, живущих мучительной жизнью беженцев, число которых достигло миллиона человек, являются ответственной задачей и важной целью Азербайджана.

Успешно продолжающий политическую линию основателя нашей национальной государственности, архитектора современного Азербайджана, великого лидера Гейдара Алиева, уважаемый Президент Ильхам Алиев предпринимает многогранные и эффективные юридические и дипломатические меры, чтобы положить конец агрессии, которая нанесла большой урон нашему народу и независимому государству, отметил Новрузов. В результате мировое сообщество все больше осознает правоту Азербайджана и захватническую и агрессивную политику, проводимую Арменией. Не случайно, что постановления и резолюции, принятые многими международными организациями, неоднократно подтверждали факт оккупации азербайджанских земель Арменией, которая должна отказаться от агрессии.

Новрузов отметил, что прошло 25 лет с момента создания партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) - ведущей политической силы нашей страны, успешно действующей в области защиты национальных интересов. Являясь крупнейшей партией на Южном Кавказе, ПЕА за прошедшие годы сыграла важную роль в укреплении репутации Азербайджана как современной и динамично развивающейся страны. Этот великолепный процесс продолжается. ПЕА под руководством Ильхама Алиева в качестве выразителя интересов народа способствует всестороннему развитию Азербайджана, создает условия для политического и экономического волеизъявления каждого гражданина в наивысшей форме. Сегодня с уверенностью можно сказать, что идеи и мечты верховного лидера претворяются в жизнь в деятельности ПЕА на высочайшем уровне.

Роль и влияние в обществе ПЕА, которая руководствуется принципами независимой государственности, законности, азербайджанства, патриотизма, наследования, творческой эволюции, конструктивного сотрудничества, гражданской солидарности, социальной справедливости, увеличивают возможности для влияния на социально-политические процессы, происходящие в стране. Все эти факторы, несомненно, ускоряютприток членов партии. Таким образом, за последний период ряды партии значительно выросли и качественно улучшились.

В настоящее время насчитывается более 701 000 членов ПЕА, которые представляют самые разнообразные социальные и демографические группы в обществе. Как отметил Президент Ильхам Алиев: «Партия «Ени Азербайджан» - великий феномен в современной истории Азербайджана. Я еще раз хочу сказать, что эта партия, возникшая в трудные времена, столкнувшаяся с угрозами и давлением, со всеми лишениями, стала сильнее, и сегодня в регионе ей нет аналогов. Не только в Азербайджане, но и в соседних странах нет такой сильной, организованной силы, как партия «Ени Азербайджан».

Таким образом, отметил Новрузов, вышеперечисленное еще раз доказывает, что сегодня в экономическом развитии независимого Азербайджана, который придает исключительное значение уважению прав и свобод человека и верховенству закона как приоритетного направления, в формировании образа правового, светского и демократического государства, в создании его прочного фундамента незаменима заслуга выдающегося государственного деятеля Президента Ильхама Алиева, которая будет вписана в историю золотыми буквами.

(Текст: Кямаля Сеидова, Мугаддас Мустафаев)

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