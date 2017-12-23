Али Ахмедов: У Ильхама Алиева высокий шанс вновь стать Президентом Азербайджана

23 декабря 2017 14:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В октябре 2018 года в Азербайджане будут проведены президентские выборы. У Ильхама Алиева высокий шанс вновь стать Президентом Азербайджана.

Об этом вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов сказал, выступая в субботу на конференции «На стыке Востока и Запада: Новые энергетические и коммуникационные возможности», организованной ПЕА.

Али Ахмедов отметил, что большой авторитет, рейтинг Президента Ильхама Алиева, однозначная поддержка народом проводимой им политики, положительные перемены, происходящие в жизни Азербайджана, рост имиджа страны в мире - все это обеспечивает высокий шанс главы государства быть избранным.

«Уверен, что новая победа Президента Ильхама Алиева с чувством радости будет отмечена на нашей очередной декабрьской конференции, которую мы проведем после президентских выборов 2018 года», - сказал вице-спикер.

По его словам, проводимая в стране экономическая политика, основа которой была заложена великим лидером Гейдаром Алиевым, сегодня успешно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым.

Вице-премьер добавил, что благодаря этой политике Азербайджан играет большую роль в реализации глобальных проектов.

«Продление «Контракта века» имеет большое значение для страны. Рост международного имиджа может считаться дивидендом от этих проектов», - сказал Ахмедов.

По его словам, реализация глобальных проектов приносит как экономические дивиденды, так и превращает страну в энергетический, коммуникационный центр мира. Таким образом, сказал Али Ахмедов, Азербайджан значительно укрепляет свою позицию в мире.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Али Ахмедов: Ликвидация нелегальной занятости - одна из основных задач правительства Азербайджана
Общество 30 ноября 15:10
В Азербайджане с 2003 года создано 1,9 млн рабочих мест - вице-премьер
Общество 30 ноября 14:32
Али Ахмедов: Стоимость обязательной медстраховки будет низкой (ФОТО)
Политика 30 ноября 13:33
Али Ахмедов: За последние 25 лет численность населения Азербайджана возросла примерно на 40%
Политика 20 ноября 12:36
Роль Азербайджана и Китая в восстановлении "Шелкового пути" создает почву для развития сотрудничества - правящая партия
Политика 14 ноября 13:29
Али Ахмедов: Вопросами продбезопасности в Азербайджане будет заниматься единый центр
Бизнес 11 ноября 11:44
В Азербайджане появится Центр борьбы с нелегальной занятостью
Бизнес 7 сентября 12:32
Али Ахмедов: В Азербайджане ежегодно должны открываться 100 тыс рабочих мест
Общество 7 сентября 11:17
Али Ахмедов: Там, где заканчивается логика, начинается клевета
Политика 6 сентября 21:55
В Кабмине Азербайджана прошло совещание по вопросам борьбы с проблемой бездомных животных
Общество 23 августа 21:01
Гибель Захры еще раз доказала, что армянские террористы являются убийцами детей - вице-премьер Азербайджана
Политика 6 июля 19:14
Вице-премьер: Требование правительства Азербайджана заключается в том, чтобы предприниматели полностью обеспечили трудовые права граждан
Политика 20 июня 12:30
Али Ахмедов: В экономической сфере Азербайджана планируются коренные реформы (ФОТО)
Политика 20 июня 12:09
Если бы не возвращение Гейдара Алиева к власти, мы бы сейчас жили в совсем другом Азербайджане - вице-премьер
Политика 14 июня 17:07
Али Ахмедов: Минская группа ОБСЕ должна приложить больше усилий для принятия справедливого решения
Нагорно-карабахский конфликт 14 июня 14:34
Али Ахмедов: Благодаря реформам Азербайджан будет развиваться еще интенсивнее
Политика 14 июня 13:58
Али Ахмедов: В Азербайджане с особым вниманием относятся к гендерным вопросам
Политика 9 июня 13:32
Али Ахмедов: За 10 лет в Азербайджане созданы 1,6 млн рабочих мест (ФОТО)
Бизнес 30 мая 10:31