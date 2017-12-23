Помощник Президента Азербайджана: БТК – гарантия стабильности и безопасности в мире (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс – гарантия стабильности и безопасности в мире, сказал в субботу на брифинге помощник Президента Азербайджана по вопросам внешней политики Новруз Мамедов.

По его словам, в 2017 году Азербайджан внес большой вклад в развитие международного сообщества.

«Азербайджан объявил этот год «Годом исламской солидарности". Азербайджан и в этом, и в прошлые годы провел у себя мероприятия по диалогу между цивилизациями, международные конференции, гуманитарные форумы и другие важные мероприятия. Это стало возможно потому, что Азербайджан решил внутренние вопросы, и у Президента Азербайджана появилась возможность внести вклад в развитие международного сообщества», - сказал Новруз Мамедов.

Приведя в пример железную дорогу Баку-Тбилиси- Карс, Новруз Мамедов подчеркнул, что эта дорога – важная составная часть исторического Шелкового пути, соединяющего Восток с Западом.

«Это гарантия стабильности, безопасности в мире, и мы с гордостью можем сказать, что Азербайджан успешно это реализовал. После этого мы увидим важный вклад, который этот проект внесет в международное сотрудничество, и пользу, которую он принесет Азербайджану и региону». - сказал помощник Президента.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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