Официальный Баку: Вопрос Иерусалима должен решаться в рамках резолюций ООН, международного права (версия 2)

23 декабря 2017 13:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Вопрос Иерусалима должен решаться в рамках резолюций ООН, международного права, сказал в субботу на брифинге помощник Президента Азербайджана по вопросам внешней политики Новруз Мамедов.

По его словам, азербайджанская сторона выразила свою позицию по Иерусалиму на саммите ОИС по этому вопросу.

«В этом вопросе мы вместе с мусульманскими странами и думаем, что вопрос Иерусалима должен решаться в рамках резолюций ООН, международного права», - сказал Новруз Мамедов.

Помощник Президента подчеркнул, что предпринятый по Иерусалиму шаг создал напряженность на международной арене.

«Необходимости в этом шаге не было. Это не вносит вклад в международные отношения в мире, а, наоборот, обостряет ситуацию», - сказал Новруз Мамедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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