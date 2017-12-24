Сегодня день рождения Президента Азербайджана Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - 24 декабря - день рождения Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Гейдар оглы Алиев родился 24 декабря 1961 года в городе Баку.

В 1977 году поступил в Московский Государственный Институт международных отношений (МГИМО). По окончании МГИМО, в 1982 году поступил в аспирантуру Московского Государственного Института международных отношений. В 1985 году защитил диссертацию и получил степень кандидата исторических наук.

С 1985 по 1990 годы преподавал в Московском Государственном Институте международных отношений.

С 1991 по 1994 годы Ильхам Алиев работал в сфере частного бизнеса. Возглавлял ряд производственно-коммерческих предприятий.

С 1994 по август 2003 года был вице-президентом, затем первым вице-президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR). Принимал активное участие в осуществлении "нефтяной стратегии Гейдара Алиева".

Дважды, в 1995 и 2000 годах избирался в Милли Меджлис (парламент) Азербайджанской Республики.

В 2003 году сложил депутатские полномочия в связи с назначением на должность премьер-министра Азербайджанской Республики.

С 1997 года по настоящее время является Президентом Национального Олимпийского комитета Азербайджана.

В 1999 году был избран заместителем, в 2001 году первым заместителем председателя, а в 2005 году - председателем правящей партии "Ени Азербайджан".

С 2001 по 2003 годы - руководитель делегации Милли Меджлиса Азербайджанской Республики в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

В январе 2003 года избран заместителем Председателя Парламентской Ассамблеи Совета Европы и членом бюро ПАСЕ.

4 августа 2003 года после утверждения Милли Меджлисом был назначен премьер-министром Азербайджанской Республики.

15 октября 2003 года был избран Президентом Азербайджанской Республики. На президентских выборах за Ильхама Алиева проголосовало более 76 процентов избирателей. Вступил в должность 31 октября 2003 года.

Победив на президентских выборах 15 октября 2008 года с более чем 88 процентами голосов избирателей, Ильхам Алиев во второй раз был избран на пост Президента Азербайджанской Республики. Вступил в должность 24 октября 2008 года.

Ильхам Алиев подавляющим большинством голосов избирателей (84,54 процента) 9 октября 2013 года был избран Президентом Азербайджана на пятилетний срок. Вступил в должность 19 октября.

Народ Азербайджана сделал свой выбор. Он проголосовал за политическую стабильность, благополучие и устойчивое социально-экономическое развитие.

2016 год еще раз продемонстрировал единство народа Азербайджана и его Президента. Благодаря заботе и вниманию, оказываемому строительству армии Верховным главнокомандующим Вооруженными силами, Президентом Ильхамом Алиевым, у Азербайджана сегодня самая сильная армия в регионе.

Так, в апреле прошлого года доблестная азербайджанская армия дала жесткий отпор армянским агрессорам. Освободив от оккупантов большую территорию и вписав еще одну славную страницу в историю страны, наша армия продемонстрировала миру силу Азербайджана, и стремление во что бы то ни стало вернуть оккупированные территории. Эти события раз и навсегда изменили ситуацию последних лет и доказали неприемлемость сохранения статус-кво в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

В сентябре 2016 года азербайджанский народ, проголосовав на референдуме по изменениям в Конституцию страны, поддержал инициативу Президента Ильхама Алиева, которая стала гарантией политической и экономической стабильности Азербайджана. В подписанном Президентом Азербайджана Акте референдума предусматривалось внесение изменений по 29 статьям Конституции. Воля народа Азербайджана нашла отражение в итогах референдума. Азербайджанский народ положительно проголосовал по всем 29 пунктам, что стало началом нового этапа развития нашей страны.

2017 год ознаменовался новым этапом в развитии экономики Азербайджана, в частности ненефтяного сектора. Именно принятые Президентом Ильхамом Алиевым в конце прошлого года 12 стратегических дорожных карт легли в основу новой стратегии экономического развития страны до 2025 года и в последующий период, которые призваны обеспечить конкурентоспособность экономики и повышение социального благосостояния на основе устойчивого экономического развития в Азербайджане.

2017 год запомнился такими значимыми событиями, как начало переговоров по соглашению о всеобъемлющем сотрудничестве с ЕС, запуск железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, являющейся самым коротким и надежным путем для грузоперевозок между Европой и Азией, продление «Контракта века» до 2050 года, успешное продолжение строительства «Южного газового коридора», в том числе трубопроводов TANAP и TAP, которые обеспечат энергетическую безопасность Европы.

Все это результат дальновидной политики Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В рамках объявления Президентом Ильхамом Алиевым 2017 года «Годом исламской солидарности» в стране был проведен ряд крупных международных мероприятий, в том числе успешно прошли IV Игры исламской солидарности.

Важным успехом внешней политики Азербайджана является признание в декларации саммита "Восточного партнерства" Евросоюза, принятой 24 ноября, территориальной целостности и суверенитета стран-членов "Восточного партнерства". И как логическое продолжение этого процесса Европарламент 13 декабря принял резолюцию по внешней политике и безопасности ЕС, в которой впервые подтвердил приверженность обязательствам Евросоюза по поддержке территориальной целостности всех стран "Восточного партнерства" в рамках их международно признанных границ.

Коллектив Агентства международной информации (АМИ) Trend сердечно поздравляет Президента Ильхама Алиева с днем рождения!

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