Владимир Путин: Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева играет активную роль в решении актуальных международных проблем

24 декабря 2017 10:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент России Владимир Путин направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович. Сердечно поздравляю Вас с Днем рождения.

Под Вашим руководством Азербайджан уверенно движется по пути социально-экономического развития, играет активную роль в решении актуальных международных проблем.

Как настоящий друг России Вы вносите большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства между нашими странами.

Тепло вспоминаю наши недавние встречи в Сочи и Тегеране. Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога с Вами и плодотворной совместной работы.

От души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов. Пользуясь случаем, передаю сердечный привет и наилучшие пожелания всей Вашей семье", - говорится в поздравлении.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости категории
Президент Сербии Александр Вучич поздравил Президента Азербайджана
Политика 11:56
Шавкат Мирзиеев: Все достигнутые во внутренней и внешней политике Азербайджана успехи связаны с дальновидной мудрой политикой Ильхама Алиева
Политика 11:54
Александр Лукашенко: Масштабные достижения Азербайджана наглядно подтверждают незаурядные качества Президента Ильхама Алиева как дальновидного политика
Политика 11:46
Президент Ильхам Алиев и его супруга ознакомились с работами, проведенными в "Bakı Ağ Şəhər"
Политика 11:45
Эмомали Рахмон: Высокий профессионализм Президента Ильхама Алиева способствует дальнейшему процветанию дружественного Азербайджана и росту его международного авторитета
Политика 11:38
Глава Молдовы поздравил Президента Азербайджана
Политика 11:37
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Президента Ильхама Алиева с днем рождения
Политика 11:25
Журналисты Азербайджана поздравили Президента Ильхама Алиева с днем рождения (ВИДЕО)
Политика 11:13
Президент Азербайджана и его супруга приняли участие в церемонии закладки первого здания Госагентства жилищного строительства в жилом комплексе Говсан (вресия 2)
Политика 10:39
Нурсултан Назарбаев: Жизненный опыт и профессионализм Президента Ильхама Алиева и впредь будут служить стабильному развитию Азербайджана
Политика 10:22
Президент Азербайджана и его супруга приняли участие в церемонии закладки первого здания Госагентства жилищного строительства в жилом комплексе Говсаны
Политика 10:15
Си Цзиньпин поздравил Президента Ильхама Алиева с днем рождения
Политика 10:05
Роб Собхани: Азербайджан - независимый и надежный партнер мирового сообщества
Политика 08:00
Сегодня день рождения Президента Азербайджана Ильхама Алиева
Политика 00:01
Азербайджан может гордиться своими успехами - Иво Йосипович
Политика 23 декабря 22:00
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан является родиной всех живущих здесь народов
Политика 23 декабря 20:22
Ильхам Алиев - успешный лидер, продуманная стратегия
Политика 23 декабря 20:00
В Баку прошла конференция «На стыке Востока и Запада: Новые энергетические и коммуникационные возможности» (версия 2)(ФОТО)
Политика 23 декабря 18:03