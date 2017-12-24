Владимир Путин: Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева играет активную роль в решении актуальных международных проблем

БАКУ /Trend/ - Президент России Владимир Путин направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович. Сердечно поздравляю Вас с Днем рождения.

Под Вашим руководством Азербайджан уверенно движется по пути социально-экономического развития, играет активную роль в решении актуальных международных проблем.

Как настоящий друг России Вы вносите большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства между нашими странами.

Тепло вспоминаю наши недавние встречи в Сочи и Тегеране. Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога с Вами и плодотворной совместной работы.

От души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов. Пользуясь случаем, передаю сердечный привет и наилучшие пожелания всей Вашей семье", - говорится в поздравлении.

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