Президент Азербайджана и его супруга приняли участие в церемонии закладки первого здания Госагентства жилищного строительства в жилом комплексе Говсаны

24 декабря 2017 10:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье состоялась церемония закладки фундамента первого семиэтажного здания, которое будет построено в жилом комплексе Говсан как второй проект Государственного агентства жилищного строительства при Президенте Азербайджана.

В церемонии приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

Директор Государственного агентства жилищного строительства Самир Нуриев проинформировал главу государства о проекте.

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент первого здания, которое планируется построить в жилом комплексе.

В заключение была сделана фотография на память.

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