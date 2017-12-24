Александр Лукашенко: Масштабные достижения Азербайджана наглядно подтверждают незаурядные качества Президента Ильхама Алиева как дальновидного политика

24 декабря 2017 11:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович. Примите мои сердечные поздравления по случаю дня рождения.

Масштабные достижения Азербайджана наглядно подтверждают Ваши незаурядные качества государственного лидера, дальновидного политика и истинного патриота своей страны.

Высоко ценю особое внимание, которое Вы уделяете развитию белорусско-азербайджанского сотрудничества, в том числе реализации значимых совместных проектов, что всецело отвечает интересам наших народов. В этой связи возобновляю приглашение посетить с официальным визитом Республику Беларусь.

От души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, дальнейших неизменных успехов в ответственной деятельности. Крепкого здоровья, счастья, благополучия Вам, Вашим родным и близким", - говорится в поздравлении.

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