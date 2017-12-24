Глава Македонии поздравил Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Президент Македония Георге Иванов направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Уважаемый господин Президент. Разрешите передать Вам лично, Вашей стране и народу дружественной Азербайджанской Республики самые сердечные приветствия и глубокое почтение.

Пользуясь случаем, хочу вначале выразить Вам свое почтение за деятельность Международного центра Низами Гянджеви, занимающего особое место на международной арене, являющегося долгосрочным партнером в принятии решений на политическом уровне и уровне правительств. Учитывая это, с удовольствием принимаю Ваше приглашение об участии в предстоящем с 15 по 17 марта 2018 года в столице Азербайджана городе Баку VI Глобальном бакинском форуме, который считается одним из самых престижных форумов в Восточной Европе, Центральной Азии и на Южном Кавказе.

Для меня высокая честь и радость передать Вам самые сердечные поздравления по случаю Вашего дня рождения. Желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, счастья, высоких достижений Вам и Вашим близким во всех сферах жизни.

Господин Президент, прошу принять заверения в глубочайшем почтении", - говорится в поздравлении.

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