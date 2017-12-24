Глава Македонии поздравил Президента Азербайджана

24 декабря 2017 12:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Македония Георге Иванов направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Уважаемый господин Президент. Разрешите передать Вам лично, Вашей стране и народу дружественной Азербайджанской Республики самые сердечные приветствия и глубокое почтение.

Пользуясь случаем, хочу вначале выразить Вам свое почтение за деятельность Международного центра Низами Гянджеви, занимающего особое место на международной арене, являющегося долгосрочным партнером в принятии решений на политическом уровне и уровне правительств. Учитывая это, с удовольствием принимаю Ваше приглашение об участии в предстоящем с 15 по 17 марта 2018 года в столице Азербайджана городе Баку VI Глобальном бакинском форуме, который считается одним из самых престижных форумов в Восточной Европе, Центральной Азии и на Южном Кавказе.

Для меня высокая честь и радость передать Вам самые сердечные поздравления по случаю Вашего дня рождения. Желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, счастья, высоких достижений Вам и Вашим близким во всех сферах жизни.

Господин Президент, прошу принять заверения в глубочайшем почтении", - говорится в поздравлении.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Петр Порошенко: Активный межгосударственный диалог и совместные усилия будут способствовать восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины и Азербайджана
Политика 13:33
Филип Вуянович: В стремительно меняющемся сегодняшнем мире Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева доказал, что является фактором стабильности
Политика 12:27
Президент Румен Радев: Сотрудничество между Азербайджаном и Болгарией будет продолжать развиваться и углубляться
Политика 12:19
Сооронбай Жээнбеков: Профессионализм Президента Ильхама Алиева будет способствовать дальнейшему процветанию Азербайджана
Политика 12:03
Шавкат Мирзиеев: Все достигнутые во внутренней и внешней политике Азербайджана успехи связаны с дальновидной мудрой политикой Ильхама Алиева
Политика 11:54
Александр Лукашенко: Масштабные достижения Азербайджана наглядно подтверждают незаурядные качества Президента Ильхама Алиева как дальновидного политика
Политика 11:46
Эмомали Рахмон: Высокий профессионализм Президента Ильхама Алиева способствует дальнейшему процветанию дружественного Азербайджана и росту его международного авторитета
Политика 11:38
Глава Молдовы поздравил Президента Азербайджана
Политика 11:37
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Президента Ильхама Алиева с днем рождения
Политика 11:25
Журналисты Азербайджана поздравили Президента Ильхама Алиева с днем рождения (ВИДЕО)
Политика 11:13
Сегодня день рождения Президента Азербайджана Ильхама Алиева
Политика 00:01
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан является родиной всех живущих здесь народов
Политика 23 декабря 20:22
Президент Ильхам Алиев принял министра внутренних дел Грузии (ФОТО)
Политика 23 декабря 13:30
Президент Ильхам Алиев выделил 10 млн манатов для увеличения капитала ОАО «Азершыг»
Бизнес 22 декабря 23:26
В Азербайджане создано Агентство по регулированию энергетических вопросов
Энергетика 22 декабря 22:04
Президент Ильхам Алиев: Мы – частица мусульманского мира
Политика 22 декабря 19:47
Президент Ильхам Алиев наградил Эльхана Гусейнова орденом «Шохрат»
Политика 22 декабря 18:41
Президент Ильхам Алиев поздравил императора Японии
Политика 22 декабря 18:32