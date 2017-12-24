В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления (Обновлено)

БАКУ /Trend/ - Председатель Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Сергей Лебедев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

«Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович. От имени Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств и от меня лично примите сердечные поздравления по случаю дня Вашего рождения.

Обладая многолетним опытом государственного управления, Вы по праву считаетесь дальновидным политиком и мудрым руководителем.

Под Вашим руководством Азербайджанская Республика последовательно идет по пути совершенствования и модернизации всех сторон жизни общества.

С Вашим именем связаны растущий авторитет страны на международной арене и ее активная позиция относительно происходящих в мире процессов.

В странах Содружества хорошо знают и высоко ценят Вас как приверженца конструктивного и равноправного международного сотрудничества, направленного на сохранение мира и взаимопонимания.

Выражаю уверенность, что Ваши политическая воля и государственная мудрость позиции будут и далее способствовать формированию экономически сильного и развитого государства, а наши совместные усилия, нацеленные на реализацию достигнутых договоренностей в рамках Содружества Независимых Государств, приведут к еще более весомым практическим результатам во благо Азербайджана и государств-участников СНГ.

Желаю Вам, глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, благополучия и успехов в Вашей ответственной государственной деятельности», - говорится в послании.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Дагестан Российской Федерации Владимир Васильев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

«Уважаемый Ильхам Гейдарович. От имени многонационального народа Дагестана и от себя лично поздравляю Вас с днем рождения.

Благодаря Вашим неустанным усилиям, заботе о национальных интересах страны и благополучии граждан Азербайджан добился значительных успехов в социально-экономическом и культурном развитии, устремлен в будущее и уверенно занимает достойное место в мировом сообществе. Мы искренне радуемся достижениям наших соседей.

В Дагестане высоко ценят Ваш большой личный вклад в укрепление дружбы между нашими народами, стремление осуществлять взаимовыгодные экономические и гуманитарные проекты, развивать партнерские отношения.

Примите пожелания успехов в Вашей многогранной деятельности, мира и процветания народу Азербайджана.

Крепкого здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашим близким», - говорится в поздравлении.

Председатель Правительства Чеченской Республики Российской Федерации Руслан Эдельгериев поздравил Президента Азербайджана с днем рождения.

«Уважаемый Ильхам Гейдарович. Примите мои сердечные поздравления по случаю Вашего дня рождения.

Мы знаем Вас как мудрого политического деятеля и патриота своей страны, который проводит взвешенную политику, направленную на развитие и процветание азербайджанского народа. Уверен, что благодаря Вам Азербайджанская Республика и впредь будет двигаться по пути совершенствования государственных и демократических институтов, устойчивого экономического и социального развития. Не сомневаюсь, что неизменная поддержка и доверие народа, стремление сделать жизнь граждан республики благополучнее будут и далее способствовать Вашим успехам в государственной деятельности.

В этот день позвольте от всей души пожелать крепкого здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашим близким», - говорится в поздравлении.

Председатель Народного собрания Республики Дагестан Российской Федерации Хизри Шихсаидов направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

«Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович. Сердечно поздравляю Вас с днем рождения. Вы пользуетесь большим уважением и авторитетом в многонациональном Азербайджане и за его пределами. Ваше беззаветное служение своей Родине способствует укреплению Азербайджанской Республики, усилению ее международных позиций и улучшению благосостояния населения страны. Нынешние убедительные достижения Азербайджанской Республики демонстрируют всему миру достойное продолжение Вами мудрой и дальновидной политики выдающегося государственного деятеля, общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Пользуясь возможностью позвольте еще раз выразить Вам глубокую благодарность за высокую государственную награду Азербайджанской Республики – орден «Достлуг». Расцениваю это как Ваше особое внимание к развитию дружественных связей и сотрудничеству с Российской Федерацией и Дагестаном как ее составной частью. Для нас дагестанцев представляют большую ценность добрососедские и братские отношения между нашими народами, отличительной чертой которых всегда были и остаются искренность и доверие.

Желаю Вам, глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья и благополучия, дальнейших успехов во всех делах и начинаниях на Вашем ответственном государственном посту на благо Азербайджанской Республики», - говорится в поздравлении.

Губернатор Астраханской области Российской Федерации Александр Жилкин поздравил Президента Азербайджана с днем рождения.

«Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович. Примите самые искренние поздравления с днем рождения.

Этот день является прекрасной возможностью выразить свою признательность за Ваше постоянное внимание и помощь в развитии и укреплении сотрудничества между Астраханской областью и Азербайджаном в самых различных сферах деятельности.

Высоко ценю сложившееся между нами доверие и взаимопонимание. Уверен, что проводимая совместная работа по реализации социально-экономических проектов станет твердым фундаментом для долгого стратегического партнерства на благо жителей наших территорий.

Еще раз горячо поздравляю Вас с днем рождения и от всей души желаю крепкого здоровья.

Счастья, благополучия, новых успехов и удачи во всех начинаниях в деле процветания Азербайджанской Республики», - говорится в поздравлении.

Губернатор Архангельской области Российской Федерации Игорь Орлов поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Уважаемый Ильхам Гейдар оглу. В этот знаменательный день примите сердечные поздравления с днем рождения. Желаю уверенности и мудрости в Вашем служении на благо Отечества, крепкого Вам здоровья, счастья и благополучия», - говорится в поздравлении.

Депутат Государственной Думы Российской Федерации, первый заместитель председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Дмитрий Савельев поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Глубокоуважаемый господин Президент. Разрешите от всего сердца поздравить Вас с днем рождения.

Благодаря Вашему ярчайшему политическому таланту и выдающимся дипломатическим способностям Азербайджан сегодня занимает авторитетное место на мировой политической арене. Вы твердой рукой продолжаете вести свою страну к новым победам, и азербайджанский народ сплотился вокруг Вас, чтобы под Вашим мудрым руководством строить будущее страны.

Позвольте сердечно пожелать Вам, чтобы все Ваши планы с высочайшей точностью воплотились в жизнь, укрепив позиции и славу Азербайджана. Крепкого здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашим близким», - говорится в поздравлении.

Председатель Международного авиационного комитета Татьяна Анодина направила поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

«Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович. Примите мои сердечные поздравления с днем рождения. Ваша многогранная деятельность, неустанный труд во имя процветания Азербайджана, достойны самого высокого уважения.

Позвольте от всей души пожелать Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, удачи, успехов в высокой государственной деятельности на благо республики.

С наилучшими пожеланиями благополучия и счастья Вам и Вашей супруге Мехрибан Арифовне», - говорится в послании.

Генеральный секретарь Всеобщей конфедерации профсоюзов Владимир Щербаков поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович. От имени Всеобщей конфедерации профсоюзов и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения.

Профсоюзы Содружества горячо приветствуют уверенное движение Азербайджанской Республики по пути экономического и социального прогресса, дальнейшее укрепление национальной демократии, расширения влияния Вашей страны в мире.

В этом мы ясно видим результаты осуществления того долгосрочного политического курса, который определен и осуществляется Вами как главой государства, как признанным общенациональным лидером.

ВКП, ее членские организации глубоко признательны Вам за то постоянное внимание, которое Вы, как Президент страны, уделяете развитию социального диалога, поддержке деятельности национального и международного профсоюзного движения.

Прошу Вас принять, глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович, самые искренние и добрые пожелания крепкого здоровья и новых успехов в Вашей деятельности на благо народа Азербайджана», - говорится в поздравлении.

Председатель Правления Публичного акционерного общества «Газпром» Алексей Миллер направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

«Уважаемый Ильхам Гейдар оглу. От имени Правления Публичного акционерного общества «Газпром» и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения.

Примите наши искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в Вашей многогранной деятельности», - говорится в послании.

Президента российского Публичного акционерного общества «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Уважаемый Ильхам Гейдарович. Позвольте мне от имени руководства Публичного акционерного общества «ЛУКОЙЛ» и от себя лично сердечно поздравить Вас с днем рождения.

На высшем государственном посту Вы проявили себя неординарным, ярким человеком, принципиальным и последовательным политиком и лидером государства. Под Вашим руководством в Азербайджане достигнуты серьезные успехи в социально-экономическом развитии, расширении торгово-экономического сотрудничества с другими странами, созданы благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций на внутренний рынок.

Пользуясь случаем, хочу выразить Вам огромную благодарность за то внимание и содействие, которое Вы всегда оказываете деятельности ЛУКОЙЛа на территории Азербайджанской Республики, а также заверить, что мы и в дальнейшем будем активно расширять сотрудничество с азербайджанскими партнерами.

В этот замечательный день примите, уважаемый Ильхам Гейдарович, мои самые искренние пожелания доброго здоровья, счастья и дальнейших успехов в Вашей многогранной деятельности», - говорится в поздравлении.

Депутат Государственной Думы Российской Федерации, народный артист СССР Иосиф Кобзон направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

«Уважаемый Ильхам Гейдарович. Примите самые сердечные и искренние поздравления с днем Вашего рождения.

Желаю Вам крепкого здоровья, личного счастья и благополучия, добра и мира Вам и Вашим близким. Пусть сопутствует удача в Вашей благородной деятельности во имя процветания и величия любимого нами Азербайджана. Добра и мира Вам и Вашим близким», - говорится в послании.

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