Президент Ильхам Алиев и его супруга ознакомились с работой, проделанной в «Баку Белый город» (ФОТО) (версия 2)

24 декабря 2017 15:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии улицы Хагани Рустамова в «Баку Белый город», расположенных на этой улице круга и пешеходного перехода с четырьмя выходами, презентации нового сквера, кварталов, строительство и благоустройство которых завершилось.

Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов и исполнительный директор проекта «Баку Белый город» Руслан Садыхов проинформировали главу государства о работе, проделанной на территории.

Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие улицы Хагани Рустамова, расположенных на этой улице круга и пешеходного перехода с четырьмя выходами.

В заключение была сделана фотография на память.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева также ознакомились с новым сквером, заложенным на пересечении улиц Центрального бульвара и Сулеймана Вазирова в квартале Бабек-Запад на территории «Баку Белый город», где завершены работы по строительству и благоустройству.

Затем Президент Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева совершили прогулку на автобусе для ознакомления с кварталами на территории «Баку Белый город», где завершены работы по строительству и благоустройству.

Глава государства был проинформирован о Парижских домах квартала Бабек-Запад, работах по благоустройству и озеленению, инфраструктурно-коммуникационных работах.

Во время прогулки на автобусе Президенту Ильхаму Алиеву и его супруге Мехрибан Алиевой была представлена дополнительная информация о кварталах, сданных жильцам в 2016 году.

Затем Президент Ильхам Алиев был проинформирован о проделанной в течении 2017 года работе и работах, предусмотренных на 2018 год в рамках проекта «Баку Белый город».

Ознакомившись с проделанной работой за минувший период и предусмотренными в последующие годы мероприятиями в «Баку Белый город», Президент Ильхам Алиев дал поручения и рекомендации.

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