Состоялся телефонный разговор президентов России и Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Президент России Владимир Путин позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Владимир Путин поздравил Президента Ильхама Алиева с днем рождения, пожелал ему успехов в президентской деятельности, крепкого здоровья.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за оказанное внимание и поздравление.

Главы государств выразили уверенность в том, что связи стратегического партнерства между странами будут и дальше успешно развиваться во всех сферах.

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