В Азербайджане увеличена минимальная заработная плата

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение об увеличении минимальной заработной платы.



В распоряжении говорится, что с первого января 2018 года минимальная месячная зарплата устанавливается в размере 130 манатов.



Кабинету министров поручено привести в соответствие с распоряжением размеры ежемесячных тарифных заработных (должностных) плат по Единой тарифной сетке работников, занятых в сферах, финансируемых из госбюджета; подготовить и в течение трех месяцев представить Президенту Азербайджана предложения по усовершенствованию системы оплаты труда и увеличению заработной платы работников, занятых в финансируемых из госбюджета сферах, в том числе работников, заработная плата которых регулируется Единой тарифной сеткой; решить другие вопросы, вытекающие из распоряжения.



Часть 1-я распоряжения Президента Азербайджана от 21 января 2017 года за номером 2608 "Об увеличении минимальной ежемесячной заработной платы" (Собрание законодательства Азербайджана, 2017, № 1, статья 87) признается утратившей силу.

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