Президент Ильхам Алиев утвердил госбюджет Азербайджана на 2018 год

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник утвердил государственный бюджет на 2018 год.

Доходы государственного бюджета Азербайджана на 2018 год прогнозируются на уровне 20,127 миллиарда манатов (в том числе централизованные доходы - 19,473 миллиарда манатов, местные - 653,353 миллиона манатов), расходы - 21,047 миллиарда манатов (в том числе централизованные расходы - 20,323 миллиарда манатов, местные - 723,925 миллиона манатов).

В структуре доходов госбюджета на трансферты из Госнефтефонда приходятся 9,216 миллиарда манатов. Поступления от НДС прогнозируются в размере 4,288 миллиарда манатов (в том числе 1,705 миллиарда манатов по НДС с импортируемых в страну товаров), налога на прибыль - 2,320 миллиарда манатов, налога с доходов физических лиц - 1,196 миллиарда манатов, акцизного налога - 726 миллионов манатов (в том числе 172 миллиона манатов от акцизов на импорт товаров), таможенных пошлин - 535 миллионов манатов, упрощенного налога - 380 миллионов манатов, налога на добычу - 136 миллионов манатов, дорожного налога - 91 миллион манатов.

Поступления от внебюджетных доходов бюджетных организаций прогнозируются в размере 460 миллионов манатов.

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