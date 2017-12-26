Президент Ильхам Алиев принял участие на неофициальной встрече глав государств СНГ в Москве (ФОТО)

26 декабря 2017 20:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Россию с рабочим визитом.

Президент Ильхам Алиев прибыл в государственную резиденцию "Ново-Огарево" для участия в неформальной встрече глав государств СНГ.

Президент Российской Федерации Владимир Путин приветствовал Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Затем главы государств СНГ сделали совместное фото.

Далее состоялась неофициальная встреча глав государств СНГ.

Главы государств выступили на встрече.

В заключение от имени Президента России Владимира Путина был устроен официальный прием в честь глав государств стран СНГ.

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