В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления

БАКУ /Trend/ - Резидент-координатор ООН в Азербайджане, резидент-представитель Программы развития ООН, представитель Фонда народонаселения ООН Гулам Исагзаи направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

«Ваше превосходительство, От имени Организации Объединенных Наций и от меня лично разрешите передать Вам самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения.

Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии, а также постоянных успехов в Ваших усилиях на благо Вашей страны и Вашего народа.

В этом году была отмечена 25-я годовщина партнерства между ООН и Азербайджанской Республикой. В этой связи подчеркиваю, что представительство Организации Объединенных Наций в Азербайджане готово осуществлять совместную деятельность в условиях партнерства с правительством Азербайджана для достижения Целей устойчивого развития.

Заверяю Вас в том, что ООН готова продолжить взаимное сотрудничество для продолжения и усиления Вашей деятельности во имя благосостояния и безопасного будущего азербайджанского народа.

Ваше превосходительство, выражаю Вам глубокое уважение и почтение», - говорится в поздравлении.

Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Уважаемый Ильхам Гейдарович. От руководства Службы внешней разведки Российской Федерации и от себя лично поздравляю Вас с днем рождения.

Желаю Вам дальнейшей плодотворной деятельности на высшем государственном посту, доброго здоровья, творческого вдохновения, бодрости и благополучия.

Пользуясь случаем, хочу выразить признательность за постоянное внимание и поддержку, которые Вы оказываете развитию взаимодействия между спецслужбами наших стран в целях обеспечения безопасности и защиты национальных интересов России и Азербайджана, сохранения мира и стабильности на пространстве СНГ», - говорится в поздравлении.

Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

«Уважаемый Ильхам Гейдарович. Сердечно поздравляю Вас с прошедшим днем рождения.

Мы хорошо знаем Вас как искреннего друга нашей страны. Ценим Ваш огромный личный вклад в развитие российско-азербайджанского стратегического партнерства, опирающегося на прочные традиции дружбы и добрососедства, и убежден, что чем эффективнее будет многоплановое сотрудничество между нашими странами, тем более стабильной и безопасной будет жизнь в Кавказском регионе, тем больших экономических успехов мы вместе добьемся. В этот знаменательный день я хочу также отдать дань уважения общенациональному лидеру Азербайджана, Вашему отцу Гейдару Алиеву, много сделавшему для формирования основ современного государства, укрепления фундамента традиционной дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Азербайджаном. Нет никакого сомнения в том, что и впредь Вы с честью, в традициях Вашего великого отца будете выполнять свой долг в интересах Родины, добиваться новых значительных достижений. Лично я высоко ценю взаимопонимание и доверие, установившиеся между нами.

От всей души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, Вашему дружному семейству и в Вашем лице всему трудолюбивому азербайджанскому народу крепкого здоровья, благополучия, удачи, мира, процветания и всего самого наилучшего в новом 2018 году», - говорится в послании.

Заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Ильяс Умаханов поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Дорогой Ильхам Гейдарович. Примите сердечные поздравления с днем рождения.

Нас радуют успехи братского народа Азербайджана, который под Вашим мудрым руководством динамично продвигается по пути социально-экономического развития, проводит активную внешнюю политику, выдвигает важные инициативы в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом, развития межконфессионального диалога.

Мы очень ценим Ваш личный вклад в развитие отношений стратегического партнерства, дружбы и взаимопонимания между нашими странами и народами, активизацию сотрудничества по парламентской линии и межрегиональных связей.

От души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых свершений в Вашей разносторонней деятельности на благо народа Азербайджана», - говорится в поздравлении.

Генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Рамиль Гасанов направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

«Уважаемый господин Президент. От имени Совета сотрудничества тюркоязычных государств и от себя лично сердечно поздравляю Вас по случаю Вашего дня рождения, передаю Вам самые искренние пожелания.

Благодаря Вашей успешной политике и лидерству Азербайджанская Республика стала одной из самых развитых стран региона, и с каждым днем еще более укрепляет свое место и авторитет на мировой арене.

В то же время с удовлетворением отмечаю Вашу постоянную поддержку Тюркскому совету и подчеркиваю, что в результате вносимого Вами существенного вклада единство, равенство тюркского мира еще более укрепились, и наши многосторонние связи вступили в новый этап.

Ваше превосходительство, пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, семейного счастья и новых успехов в Вашей высшей государственной деятельности», - говорится в послании.

Ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова Петр Глыбочко поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Глубокоуважаемый Ильхам Гейдар оглу. Сердечно поздравляю Вас с днем рождения. Ваш вклад в развитие образования, духовный, социальный, культурный и экономический прогресс общества, развитие мира и взаимопонимания между людьми вызывает искреннее восхищение. Выдающийся государственный деятель - Вы встречаете день своего рождения в расцвете творческих и духовных сил.

Желаю Вам успехов, здоровья, крепости духа и энергии для осуществления благородных замыслов, счастья, благополучия и процветания Вашей великой стране, Вам и Вашим близким», - говорится в поздравлении.

Президент Российской академии художеств Зураб Церетели направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

«Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович. Примите самые теплые сердечные поздравления с Вашим днем рождения. Вы - опытный руководитель, блестящий дипломат и человек высочайшей культуры. Вы вносите большой вклад в решение сложнейших проблем XXI века.

Искренне рад возможности засвидетельствовать Вам свое почтение и пожелать неизменных успехов в Вашей многотрудной государственной деятельности. Крепкого здоровья и благополучия Вам и Вашей семье, счастья, мира и процветания», - говорится в послании.

Председатель Совета директоров Публичного акционерного общества Нефтяная компания РуссНефть Михаил Гуцериев поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Уважаемый Ильхам Гейдар оглу. Примите самые искренние поздравления с днем рождения.

Ваше имя золотыми буквами вписано в летопись становления и развития Азербайджанской Республики, как архитектора экономических реформ и укрепления государственности. За годы деятельности на высоком посту главы государства Вы снискали заслуженное уважение и любовь граждан. Сегодня бережно храня богатые национальные традиции, Азербайджан демонстрирует всему миру мощнейшие социально-экономические преобразования, неуклонный рост благосостояния граждан, авторитет республики на международной арене. Уверен, под Вашим мудрым руководством Азербайджан продолжит путь масштабного строительства сильного процветающего государства.

От всей души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, новых побед и свершений во благо страны и ее граждан, крепкого здоровья, счастья и благополучия», - говорится в поздравлении.

Председатель Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» Радик Батыршин направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

«Ваше высокопревосходительство. От имени Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» и от меня лично примите самые теплые поздравления по случаю Вашего дня рождения.

Позвольте пожелать Вам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, дальнейшей успешной и плодотворной деятельности во имя процветания Азербайджанской Республики, мира и стабильности. Всего самого доброго Вам, Вашим родным и близким», - говорится в послании.

Член правления Международной ассоциации «Азербайджан-Израиль» Михаил Агарунов поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Многоуважаемый господин Президент. Дорогой Ильхам Гейдарович. От всей души поздравляю Вас с очередным днем рождения.

Я – пожилой человек, и за все свои прожитые годы не видел на своем веку более опытного и великолепного политика, каким был Гейдар Алиевич. А сегодня мы, бакинцы, с гордостью принимаем от посторонних восхищения по поводу того, что нашей страной управляет удивительно грамотный в теории и практике управления государством политик. Ваше имя уважительно звучит во многих странах мира. Ваше мужество на своем посту поражает многих и многих. Мы за все это благодарны Вам. Мы благодарны Вам за то, что Вы подняли на очень высокий уровень имидж родного Азербайджана. И мы все, живущие за рубежом, следуем Вашему примеру, пропагандируя реалии современного Азербайджана. На всю жизнь запомнил я встречи и с Вашим отцом, и лично с Вами. Будьте Вы счастливы. Желаю отменного здоровья всей Вашей большой семье», - говорится в поздравлении.

Губернатор города Санкт-Петербург Российской Федерации Георгий Полтавченко направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

«Уважаемый Ильхам Гейдар оглу. Примите мои самые сердечные поздравления с днем рождения.

Под Вашим руководством Азербайджанская Республика достигла больших успехов в экономической, социальной, научно-технической и других областях, в укреплении влияния на международной арене. Пользуясь благоприятной возможностью, рад подчеркнуть важность углубляющихся связей между нашими странами.

Я с особой теплотой вспоминаю нашу встречу, которая состоялась в Баку в рамках культурно-деловой миссии Санкт-Петербурга. Мы придаем большое значение развитию стратегического партнерства, в том числе в рамках совместной Комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству между Правительством Санкт-Петербурга и Правительством Азербайджанской Республики.

Уверен, что при Вашей поддержке отношения между Азербайджаном и Санкт-Петербургом будут ознаменованы новыми взаимовыгодными проектами и инициативами.

Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и успехов в высоком служении на благо азербайджанского народа», - говорится в послании.

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