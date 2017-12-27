Президент Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и России достигли уровня стратегического партнерства

БАКУ /Trend/ - Сегодня отношения между Азербайджаном и Россией достигли уровня стратегического партнерства, так обе стороны их характеризуют, и имеют очень позитивную динамику к росту.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал во время выступления на неформальной встрече глав государств СНГ во вторник в Москве.

Глава государства отметил, что под руководством Президента России Владимира Путина обеспечена общественно-политическая стабильность, а она естественно опирается на общественное согласие и естественно в Азербайджане ни у кого нет сомнений, что на предстоящих президентских выборах российский народ сделает правильный выбор.

"Мы очень хорошо знаем, что успешное развитие двусторонних российско-азербайджанских отношений связано с вашим именем. Сегодня эти отношения достигли уровня стратегического партнерства, так обе стороны их характеризуют, и имеют очень позитивную динамику к росту. Еще раз возвращаюсь к тому, что без общественно-политической стабильности добиться успеха невозможно. Мы достаточно уже в последние годы насмотрелись на кровавые события, на столкновения, на неприязнь, межрелигиозную рознь, межконфессиональные противоречия, этнические конфликты. Поэтому, конечно же вся эта международная существующая панорама еще раз говорит о правильности того курса, который Вы осуществляете. Потому что сегодня Россия – это фактор стабилизации в мировом масштабе. И конечно, еще раз хочу сказать, что как близкого соседа, друга, партнера, нас естественно очень интересуют и волнуют те процессы, которые происходят в России и с радостью видим, что позитивная динамика имеет также очень большой потенциал в будущем. Результаты на лицо, говорить о них можно много. Но единственное, что Россия под вашим руководством вернула себе достоинство, вернула ту роль, которую Советский Союз успешно играл на международной арене и сегодня очень активно способствует укреплению мира в глобальном масштабе. И конечно же нас очень воодушевляет и радует то, что Россия и декларирует, и на практике ведет политику, основанную на верховенстве закона и норм международного права", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана с сожалением отметил, что во многих случаях нормы международного права не соблюдаются, иной раз грубо нарушаются, тем самым подрывается миропорядок, тот миропорядок, который был создан после окончания Великой Отечественной войны.

"Ваша личная приверженность к нормам международного права дает большую надежду для всех стран, которые пострадали от нарушений международного права, в том, что справедливость будет восстановлена. Еще раз хочу поблагодарить за приглашение и пожелать Вам успехов в будущем году и новых встреч", - сказал Президент Азербайджана.

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