Таможня Азербайджана усилит контроль за ввозом и вывозом валюты

27 декабря 2017 18:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана будет обязан передавать документы по фактам легализации валюты и прочего имущества, полученного преступным путем, в соответствующий орган уголовного преследования.

Это следует из указа Президента Азербайджана Ильхама Алиева об изменениях в "Положение о Государственном таможенном комитете", подписанного в среду.

Согласно указу, ГТК, в случае обнаружения при вывозе из Азербайджана или ввозе в страну валюты следов легализации денежных средств и прочего имущества, полученного преступным путем, а также финансирования терроризма, должен принять меры для сохранения и изъятия следов преступления и передать полученные документы в соответствующий орган уголовного преследования.

Кроме того, ГТК обязан сообщить об обнаруженных фактах в орган финансового мониторинга.

(Автор: Анвар Мамедов)

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