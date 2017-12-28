В Азербайджане создано Агентство развития малого и среднего предпринимательства (Версия 2)

28 декабря 2017 18:16 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ о совершенствовании управления в сфере малого и среднего предпринимательства.

Согласно указу, при министерстве экономики Азербайджана создается публичное юридическое лицо "Агентство развития малого и среднего предпринимательства Азербайджана".

В документе отмечается, что в обязанности агентства входит поддержка развития малого и среднего предпринимательства (МСП), оказание ряда услуг субъектам МСП, координация и регулирование услуг государственных органов в этой сфере.

Председателем Наблюдательного совета агентства является министр экономики. Текущее руководство агентством осуществляет исполнительный директор, назначение, освобождение от должности которого осуществляет министр экономики при согласовании с главой государства.

Согласно указу, при центрах Службы ASAN будут действовать дома малого и среднего предпринимательства. В тех регионах страны, где эти центры отсутствуют, дома МСП будут действовать при региональных подразделениях министерства экономики. Дома малого и среднего предпринимательства будут подконтрольны Агентству развития малого и среднего предпринимательства Азербайджана.

Дома малого и среднего предпринимательства будут оказывать ряд услуг, в том числе проведение тренингов, оказание консалтинговых, информационных, финансовых и других услуг.

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