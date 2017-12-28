Президент Азербайджана утвердил основные направления использования средств и инвестиционную политику SOFAZ на 2018 г. (версия 2)

28 декабря 2017 18:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ об утверждении основных направлений использования средств и инвестиционной политики Государственного нефтяного фонда (SOFAZ) на 2018 год.

Согласно указу, прогнозируемая совокупная стоимость (средневзвешенный объем) инвестиционного портфеля SOFAZ на 2018 год определена на уровне 60,67 миллиарда манатов.

Основными направлениями расходов средств SOFAZ в 2018 году станут: финансирование некоторых мер, связанных с вопросами размещения и улучшения социально-бытовых условий проживания беженцев и вынужденных переселенцев; трансферты в государственный бюджет 2018 года; финансирование проекта реконструкции Самур-Абшеронской ирригационной системы; финансирование проекта строительства железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс; финансирование Государственной программы образования азербайджанской молодежи в зарубежных странах в 2007-2015 годах; финансирование доли Азербайджана в проектах "Южного газового коридора".

Согласно указу, валютная структура инвестиционного портфеля SOFAZ выглядит следующим образом: до 50 процентов активов могут быть выражены в долларах, 35 процентов – в евро, пять процентов – в британских фунтах, 10 процентов – в других валютах.

В то же время инвестиционный портфель SOFAZ может состоять из четырех субпортфелей: портфель долговых обязательств и инструментов денежных рынков – 60 процентов совокупной стоимости портфеля (при этом фонд может инвестировать максимум пять процентов в долговые обязательства паевых фондов, которые не имеют кредитного рейтинга), портфель акций – 25 процентов (при этом максимум пять процентов могут быть инвестированы в акции паевых фондов), портфель недвижимости – 10 процентов, портфель золота – пять процентов.

Базовым индикатором (benchmark) для определения доходности по портфелю инструментов денежного рынка и рынка долговых обязательств фонда является ставка шестимесячного LIBOR по соответствующей валюте (кроме евро), публикуемая Ассоциацией банков Великобритании, по портфелю в евро - процентная ставка шестимесячного EURIBOR, по валютам, у которых нет ставки LIBOR, могут быть взяты наиболее распространенные процентные ставки по шестимесячным кредитам банков, по портфелю акций - MSCI Stock Market Indexes.

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