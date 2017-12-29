Парламент Азербайджана осудил идею создания транспортного коридора между Грузией и Арменией

29 декабря 2017 15:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во время состоявшегося сегодня пленарного заседания, депутаты Милли Меджлиса (парламента Азербайджана) выступили с осуждением недавних предложений премьер-министра Грузии.

Выступая на заседании, депутат Расим Мусабеков выразил недовольство в отношении идеи создания транспортного коридора между Грузией и Арменией.

Спикер Милли Меджлиса Огтай Асадов напомнил, что в самые трудные дни Азербайджан поддерживал Грузию: «Вероятно, кто-то хочет нарушить это союзничество».

Спикер парламента подчеркнул, что Рабочей группе по межпарламентским связям Азербайджан-Грузия будет дано поручение в связи с этим, и вопрос будет расследован.

Отметим, что ранее премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, выступая в парламенте Грузии, предложил, чтобы в случаи форс-мажорных обстоятельств, поставляемые из Армении грузы доставлялись в Россию через Абхазию и Южную Осетию. Глава правительства сказал, что при форс-мажорных обстоятельствах этим маршрутом может воспользоваться не только Армения, но и Турция и другие страны. Тогда же грузинская оппозиция повергла резкой критике предложение премьер-министра.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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