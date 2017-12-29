Президент Ильхам Алиев дал серьезное поручение по созданию в заповеднике «Янардаг» условий для азербайджанских граждан и туристов (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял участие в открытии в Абшеронском районе реконструированной автомобильной дороги Мехдиабад-Дигах-Мамедли.
Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов подробно проинформировал главу государства о проделанной работе.
Глава государства также был проинформирован о строительстве автомобильной дороги Мехдиабад-Фатмаи-Горадил. Было отмечено, что протяженность автомобильной дороги, соединяющей населенные пункты Мехдиабад, Фатмаи, Горадиль, где проживают 16 тысяч человек, составляет 6,5 километра.
Президент Азербайджана разрезал ленту, символизирующую открытие автомобильной дороги Мехдиабад-Дигах-Мамедли.
В заключение было сделано фото на память.
Затем Президент Ильхам Алиев осмотрел Государственный историко-культурный и природный заповедник «Янардаг».
Ознакомившись с состоянием заповедника, глава государства указал на невыносимые условия здесь. Глава государства отметил, что в этот заповедник приходят как граждане Азербайджана, так и многочисленные туристы, и здешние условия не соответствуют сегодняшнему уровню развития страны.
Президент Ильхам Алиев дал серьезное поручение соответствующим структурам, чтобы эта невыносимая ситуация за короткое время была устранена, и были созданы отвечающие высоким стандартам условия для азербайджанских граждан и туристов.
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