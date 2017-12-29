Азербайджан стал центром глобального диалога - генсек ТюркПА

29 декабря 2017 18:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял генерального секретаря Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран Алтынбека Мамаюсупова, сообщили в пятницу Trend в министерстве иностранных дел.

Стороны обменялись мнениями о текущей и будущей деятельности ассамблеи и перспективах расширения межпарламентского сотрудничества между государствами-членами.

В этой связи было подчеркнуто, что ТюркПА является важной платформой для укрепления исторических, культурных и этнических связей между государствами-членами.

Также стороны обсудили сотрудничество ТюркПА с другими организациями, ответственными за межпарламентское сотрудничество.

На встрече Мамаюсупов отметил, что возросшее за последние годы влияние Азербайджана, принимающего ряд престижных международных мероприятий, превратило страну в центр глобального диалога.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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