Президент Ильхам Алиев поздравил главу правительства Кубы

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Госсовета и Совета министров Кубы Раулю Кастро Рус.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю вас и ваш народ с национальным праздником Кубы - Днем Свободы. В этот знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Кубы - мира и процветания", - говорится в поздравлении главы государства.

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