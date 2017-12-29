Президент Ильхам Алиев поздравил главу Судана

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Судана Омару Хасану Ахмеду аль-Баширу.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю вам и вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Республики Судан - Дня независимости. В этот знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Судана – благополучия и прогресса", - говорится в поздравлении главы государства.

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