Витезслав Пивонька может покинуть пост посла Чехии в Азербайджане

31 декабря 2017 14:56 (UTC+04:00)

Первый чехословацкий космонавт, Герой СССР и ЧССР Владимир Ремек покидает пост посла Чехии в России. Об этом сообщило в воскресенье информационное агентство CTK, передает ТАСС.

Он занимал этот пост в течение последних четырех лет. Его возможным приемником называют дипломата Витезслава Пивоньку.

Витезслав Пивонька с 2014 года возглавляет посольство Чехии в Азербайджане и из Баку вскоре должен переехать в Москву. Как сообщали ранее местные СМИ, Владимир Ремек, которому в 2018 года исполнится 70 лет, выходит в отставку по собственной инициативе, так как желает больше времени проводить с семьей на родине.

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