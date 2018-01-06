ВС Азербайджана должны быть всегда готовы к выполнению боевых задач - министр

6 января 2018 18:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Войска ВС Азербайджана должны всегда быть готовы к выполнению боевых задач, боевая и морально-психологическая подготовка личного состава должна совершенствоваться. Об этом сказал министр обороны Азербайджана Закир Гасанов, выступая сегодня на служебном совещании, говорится в сообщении пресс-службы, распространенном в субботу.

Министр обороны также поставил перед командирами и руководящим составом задачи и в других направлениях.

В совещании приняли участие заместители министра обороны, командующие родами войск, начальники Главных управлений, управлений и служб. К совещанию по видеосвязи также подключились командиры соединений и подразделений, расположенных во фронтовой зоне, а также ответственные офицеры других категорий.

Особо отметив слова, прозвучавшие в поздравлении к азербайджанскому народу Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом, и задачи, поставленные перед азербайджанской армией, а, также проанализировав ситуацию на линии фронта в 2017 году, министр довел до внимания личного состава предстоящие задачи.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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