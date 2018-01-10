Азербайджанская Демократическая Республика - важное звено в истории государственности - депутат

БАКУ /Trend/ - Объявление 2018 года «Годом Азербайджанской Демократической Республики» является показателем внимания Президента Ильхама Алиева к истории государственности, сказал Trend в среду депутат Милли Меджлиса (парламента) Хикмет Бабаоглу.

По его словам, Азербайджанская Демократическая Республика является одним из самых важных звеньев истории государственности.

Депутат добавил, что создание и деятельность Азербайджанской Демократической Республики определили правовые, политические, идеологические, культурные и исторические основы независимой государственности Азербайджана.

«Это было важно для последующего развития традиций государственности Азербайджана. Если бы демократическая республика не была создана в 1918 году, то, возможно, в последующем при образовании СССР Азербайджан вошел бы в его состав не в качестве союзной республики, а как автономная область. В то же время, не будь Азербайджанской Демократической Республики, после развала СССР наша страна могла бы получить статут субъекта Российской Федерации», - сказал Бабаоглу.

Депутат подчеркнул, что всегда вспоминается роль АДР в истории государственности Азербайджана, проявляется большое внимание и уважение к истории.

«Не случайно сегодняшние праздники, такие как День Республики и День Вооруженных Сил, связаны с историей структур государственного управления, созданных в 1918 году. Великий государственный деятель, общенациональный лидер Гейдар Алиев отмечал, Президент Ильхам Алиев всегда подчеркивает, что Азербайджанская Демократическая Республика занимает важное место в истории государственности нашей страны. Особо стоит выделить распоряжения великого лидера Гейдара Алиева по случаю празднования 80-летия Азербайджанской Демократической Республики, об установке памятника Азербайджанской Демократической Республике, а также распоряжения Президента Ильхама Алиева по случаю 90-летия, а также 100-летия Азербайджанской Демократической Республики», - отметил депутат.

Бабаоглу сказал, что многочисленные мероприятия, которые пройдут в «Год Азербайджанской Демократической Республики», послужат изучению и пропаганде истории государственности, традиций и особенно укреплению сознания государственности молодого поколения.

«К этому относится сохранение для будущего поколения традиций и исторического наследия. Объявление Президентом Ильхамом Алиевым 2018 года «Годом Азербайджанской Демократической Республики» служит именно этой цели», - отметил Бабаоглу.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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