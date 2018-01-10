Президент Ильхам Алиев: В 2017 году Азербайджан развивался стремительно и успешно

10 января 2018 21:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2017 году Азербайджан развивался стремительно и успешно. Об этом, в частности, сказал в среду Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вступительной речи на заседании Кабинета министров, посвящённом итогам социально-экономического развития за 2017 год и предстоящим задачам.

«На сегодняшнем заседании Кабинета министров мы обсудим итоги 2017 года, поговорим о работе, которую предстоит выполнить в этом году. В 2017 году наша страна развивалась стремительно и успешно. Полученные результаты во всех сферах нашей жизни внесли большой вклад в общее развитие страны. Азербайджанский народ в 2017 году тоже жил в условиях стабильности и безопасности. Сегодня в различных уголках мира растут риски, угрозы, кровавые конфликты и противостояния приобретают широкий размах. Одним словом, риски в мире возрастают и видно, что эти тенденции будут продолжаться. Столкнувшись с такой картиной, конечно же мировая общественность испытывает обеспокоенность. А в Азербайджане обеспечивается стабильность, безопасность, нормальная жизнь. Считаю, что учитывая ныне существующую в мире сложную геополитическую ситуацию, достигнутые у нас результаты в этой сфере достойны высокой оценки», - сказал Президент Азербайджана.

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