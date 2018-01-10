Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская армия и впредь будет усиливаться и готова выполнять любую задачу

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская армия и впредь будет усиливаться и готова выполнять любую задачу. Об этом, в частности, сказал в среду Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вступительной речи на заседании Кабинета министров, посвящённом итогам социально-экономического развития за 2017 год и предстоящим задачам.

«Мы наращиваем и нашу военную мощь. Сегодня, согласно международному рейтингу, Азербайджанская армия в списке сильных армий в мировом масштабе. Мы делаем все необходимое для нашей армии. Укрепляется материально-техническая база нашей армии. Военные базы, городки, воинские части реконструируются, капитально ремонтируются. Уже 80 процентов наших военных городков, баз, частей отвечают международным стандартам. Ремонтные работы остальных нуждающихся в ремонте воинских частей должны быть завершены в предстоящие годы. Сколько нужно средств выделяются и будут выделяться. В том числе выделяются средства, необходимые для покупки нового современного оружия», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что в отличие от нищей Армении, Азербайджан живет за свой счет, в том числе наращивает свою военную мощь за свой счет.

«В отличие от Армении, ни у кого не попрошайничаем, никого не умоляем, не обращаемся за кредитом. Поэтому общественность Азербайджана и враг должен знать, что Азербайджанская армия и впредь будет усиливаться, и готова выполнить любую задачу. Недавняя история показала это», - сказал Президент Азербайджана.

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